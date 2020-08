Billie Eilish khiến fan Nhật thích thú với MV đậm sắc màu hoạt hình

Theo The Japan Today, MV My future mô tả khung cảnh thanh bình hơn phong cách u tối thường thấy trong các sản phẩm trước đây của nữ danh ca khi Billie Eilish lang thang trên đồng cỏ và hòa mình vào thiên nhiên.

Màu sắc phong phú và hình ảnh cận cảnh trên những chiếc lá và mạng nhện đẫm sương đã khiến người hâm mộ của Billie Eilish ngay lập tức so sánh với hình ảnh trong phim hoạt hình của hãng Studio Ghibli. Thiên nhiên không chỉ đóng một vai trò to lớn trong MV, dẫn dắt nữ ca sĩ đi từ một đêm trăng đầy mưa rả rích, sau đó quấn chặt Billie Eilish bằng dây leo và ôm lấy cô trước ánh sáng mặt trời theo đúng nghĩa đen. Trên đường đi, Billie Eilish bắt gặp những con ếch đáng yêu, những con nhện chăm chỉ làm công việc của chúng và rất nhiều loài thực vật nhỏ xíu đáng yêu có thể tìm thấy trong bộ phim hoạt hình My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro, 1988) hoặc Nausicaa (Nàng công chúa ở Thung lũng gió, 1984).

MV My future của Billie Eilish do Chop Studio có trụ sở tại Melbourne (Úc) sản xuất. Đơn vị này từng thực hiện nhiều video âm nhạc và sản xuất clip quảng cáo cho loạt phim nổi tiếng như phim hoạt hình người lớn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng Rick and Morty (2013).

Báo The Japan Today cho biết MV My future của Billie Eilish được người hâm mộ phương Tây đánh giá là thành công, và ngay cả cộng đồng người hâm mộ mới chớm nở ở Nhật Bản của nữ ca sĩ cũng lấy làm thích thú trước những hình ảnh tương tự với các tác phẩm của Studio Ghibli. Ngoài ra, nhiều người dùng Twitter ở Nhật Bản còn so sánh phong cách của MV My future với Akira (bộ phim hoạt hình Nhật Bản về hậu tận thế ra mắt năm 1988 do Katsuhiro Otomo đạo diễn).

Trong MV, khi mặt trời bắt đầu mọc và Billie Eilish đắm mình trong hoa lá, ám chỉ về tương lai đầy hy vọng của nữ ca sĩ Ảnh: Youtube

MV My future của Billie Eilish ra mắt vào ngày 30.7, là câu chuyện về những suy nghĩ của nữ danh ca về quá khứ, tác động của nó đối với tương lai của cô. My future được xem là ca khúc nói về tình yêu bản thân và sức mạnh tâm hồn trong mỗi con người. Đến nay, MV thu hút gần 40 triệu lượt xem trên YouTube.