Billie Eilish sắp phát hành ca khúc mới sau 'No Time To Die'

Theo Variety, mới đây Billie Eilish đã thông báo trên Instagram cá nhân rằng ca khúc mới của cô - My Future (tạm dịch: Tương lai của tôi) sẽ được phát hành ngày 30.7. Đây là ca khúc mới nhất của Billie Eilish, kể từ No Time To Die - bài hát chủ đề phim James Bond phần thứ 25, phát hành hồi 13.2.2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bộ phim này cũng giống như tour diễn thế giới năm 2020 của Billie Eilish, đã bị trì hoãn. Thông tin chi tiết về bài hát mới hiện vẫn chưa được nữ ca sĩ hé lộ.

Gần đây, Billie Eilish và cha cô cùng tham gia làm DJ trong chương trình Me & Dad Radio của Apple Music. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thực hiện một buổi hòa nhạc trực tuyến với anh trai Finneas vào tháng 4.2020 và cả hai cùng tích cực tham gia biểu diễn trong các sự kiện từ thiện trực tuyến.

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Mỹ. Cô gây chú ý với công chúng ngay từ album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? phát hành vào tháng 3.2019. Nhờ thành công của album, nữ ca sĩ trở thành người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có sản phẩm âm nhạc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành. Cô cũng lập kỳ tích tại giải thưởng danh giá Grammy khi đoạt 5 giải ở lần đầu tham dự, trong đó có 4 hạng mục quan trọng nhất gồm: Ghi âm của năm, Album của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc, Ca khúc của năm.