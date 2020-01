'Birds of Prey' đen tối và đẫm máu

Birds of Prey, tên đầy đủ là Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (tựa Việt: Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn) của nữ đạo diễn mang hai dòng máu Mỹ - Trung Quốc Cathy Yan là phần phim ăn theo bom tấn Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) (2016). Nếu trong tác phẩm bị chê là chất lượng dở tệ nhưng gặt hái trên 746,8 triệu USD toàn cầu, nữ quái Harley Quinn (Margot Robbie đóng) phải đau khổ trong mối tình với Joker thì ở dự án ăn theo này là màn tung hứng của nữ nhân vật phản diện có tính cách khó đoán bậc nhất thành phố tội phạm Gotham.