Black Pink xác nhận tái xuất đường đua K-Pop vào tháng 6

Hiện tại bài hát chủ đề và toàn bộ ca khúc trong album mới của họ đã chính thức hoàn thành công việc ghi âm. Black Pink cũng được thông báo có lịch trình quay MV trong tháng 5 này, dự kiến nhóm sẽ quay trở lại vào đầu hoặc giữa tháng 6.

Sau khi báo chí đăng tải, YG Entertainment lên tiếng xác nhận việc Black Pink sẽ trở lại: “Black Pink có lịch trình tái xuất vào tháng 6. Một khi quyết định chính xác được đưa ra, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này với người hâm mộ đầu tiên. Cảm ơn”. Như vậy, ngày giờ cụ thể sẽ được tiết lộ qua thông báo chính thức từ công ty.

Theo trang Soompi, đây sẽ là màn quay lại rất được mong đợi từ Black Pink khi nhóm đã có 1 năm 4 tháng chưa có sản phẩm mới kể từ MV Kill This Love phát hành vào tháng 4.2019. Song song đó, nhóm TWICE cũng xác nhận quay lại vào ngày 1.6 với với mini-album thứ 9 mang tên More & More, được quay ngoại cảnh. Mặc dù háo hức nhưng không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng các cô nàng Black Pink trong cuộc đối đầu không dễ thở trên “mặt trận” album, nhạc số và Youtube.