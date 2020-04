Black Pink xuất hiện trong album mới của Lady Gaga

Ngày 22.4, nữ ca sĩ người Mỹ tung ra danh sách chính thức các ca khúc trong album Chromatica. Đây là album phòng thu thứ 6 trong sự nghiệp của Lady Gaga. Điều đáng lưu ý là danh sách bài hát trong album mới gây bất ngờ khi có tên Black Pink. Cả hai “kết hợp” trong ca khúc có tên Sour Candy.

Mới đây, Lady Gaga phối hợp cùng với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Công dân toàn cầu (Global Citizen) tổ chức sự kiện livestream mang tên One World: Together at Home quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu. Sự kiện nhằm kêu gọi người dân thế giới cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, cũng như gây quỹ hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Trong khi đó, Black Pink đang tất bật chuẩn bị cho album đánh dấu màn trở lại sau đợt quảng bá Kill This Love từ hồi tháng 4 .2019. Theo tiết lộ của YG Entertainment, có khả năng nhóm phát hành album mới vào tháng 5 hoặc tháng 6.