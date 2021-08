'Black Widow' soán ngôi phim ăn khách nhất Bắc Mỹ của 'Fast & Furious 9'

Phim Black Widow ra rạp ngày 9.7 và hiện đang được chiếu tại 4.275 rạp, trong khi đó phần cuối cùng của thương hiệu phim đua xe ra rạp từ ngày 25.6, sớm hơn phim siêu anh hùng của Disney và được chiếu tại 4.203 rạp. Nếu so tổng doanh thu toàn cầu, phần thứ 9 của loạt phim đua xe làm tốt hơn khi thu về tổng số tiền trên 643,5 triệu USD trong khi Black Widow chỉ có 346,8 triệu USD.

Bên cạnh hai bom tấn Black Widow và Fast & Furious 9, phòng vé Bắc Mỹ cũng chứng kiến sự đổ bộ của tân binh mới. Tác phẩm The Suicide Squad của đạo diễn James Gunn, trong đêm chiếu sớm ngày 5.8 ở Bắc Mỹ đã thu về số tiền 4,1 triệu USD, theo số liệu cập nhật của The Numbers. Deadline cho biết, doanh thu này tính từ 19 giờ trong ngày, và số tiền trên giúp cho The Suicide Squad trở thành phim dán nhãn R (khán giả dưới 17 tuổi xem phải có sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ) có doanh thu chiếu sớm cao nhất mùa dịch này.

Trước The Suicide Squad , phòng vé Bắc Mỹ có phim Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train được dán nhãn R thu về 3,8 triệu USD trong suất chiếu sớm, thậm chí trước đó phim Birds of Prey cũng chỉ mang về cho nhà sản xuất 4 triệu USD trong suất chiếu sớm.