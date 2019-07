Bộ đôi Jack và K-ICM tạo ‘Sóng gió’ trong Vpop

Chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ lên sóng, sản phẩm Sóng gió của bộ đôi ăn ý Jack và K-ICM đã khiến ngôi vương thịnh hành của YouTube tại Việt Nam đổi chủ. Vị trí này được Sơn Tùng M-TP nắm giữ suốt 13 ngày qua với siêu phẩm Hãy trao cho anh được nam ca sĩ gốc Thái Bình kết hợp với rapper nổi tiếng thế giới Snoop Dogg.

Đến thời điểm hiện tại, Sóng gió đã đạt hơn 13 triệu view, 778 ngàn lượt thích trên YouTube. Trước đó, sản phẩm này cũng lập thành tích ấn tượng khi vào top 4 MV có lượt xem cao nhất toàn cầu tại thời điểm công chiếu (20 giờ ngày 12.7) với 181.755 lượt xem, chỉ đứng sau MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP (635.000 lượt), Ariana Grande với Thank u, next (829.000 lượt) và Kill This Love của BLACKPINK (979.000 lượt).

MV Sóng gió hiện giữ vị trí số 1 trên tab thịnh hành YouTube

Sóng gió được nhiều khán giả trẻ kỳ vọng sẽ trở thành bản hit trăm triệu view thứ 3 của cặp cạ cứng Jack và K-ICM. Nửa đầu năm 2019, Hồng nhan và Bạc phận gắn liền với tên tuổi của Jack và K-ICM nằm trong top 10 ca khúc nhạc Việt được nghe nhiều nhất. Đến nay, Hồng nhan đã có 141 triệu lượt xem và Bạc phận có 158 triệu lượt xem trên YouTube.

Mv Sóng gió có lượt xem công chiếu cao thứ 4 toàn cầu

Khán giả trẻ vô cùng thích thú với bộ đôi gốc miền Tây có cộng đồng fan tuy hai mà một. K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh) vừa tròn 20 tuổi từng được chú ý với biệt danh "thánh chơi đàn". Chàng trai này có tài thể hiện thanh âm của các loại nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo… chỉ bằng cây đàn organ của mình. Trong khi đó, Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) ghi dấu ấn với chất giọng truyền cảm có âm hưởng dân ca cùng khả năng rap.

Sự kết hợp của Jack và K-ICM tạo nên một màu sắc thú vị. Chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, cặp cạ cứng mong muốn mang đến cho người nghe thứ âm nhạc vừa gần gũi nhưng cũng hiện đại, kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam và tiết tấu từ EDM. Hai bạn trẻ cũng ấp ủ ước mơ đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới trong tương lai.