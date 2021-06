Bộ VH-TT-DL yêu cầu báo cáo vụ 'nhốt' 2 cây cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh trên báo chí gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai liên quan đến việc dựng hàng rào “nhốt” 2 cây cổ thụ ở thôn Choản Thèn (xã Y Tý, H.Bát Xát, Hà Giang ).

Theo đó, thời gian gần đây, một số tờ báo, trong đó có Thanh Niên, có các bài viết như: Sững sờ nghe tin 2 cây cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý bị rào kín, Lào Cai dừng công trình “giam” 2 cây cổ thụ ở Y Tý, Dừng thi công chòi ngắm cảnh ở Choản Thèn...

Những bài báo này có nội dung phản ánh việc xây dựng chòi ngắm cảnh và lan can bằng sắt tại khu vực công viên thôn Choản Thèn gây ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và chưa phù hợp với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây.

Chính vì vậy, Bộ VH-TT-DL đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục, đảm bảo việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Hà Nhì, thôn Choản Thèn (xã Y Tý, H.Bát Xát).

Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai gửi kết quả xử lý báo cáo (bằng văn bản) về Vụ Văn hóa dân tộc trước ngày 30.6 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ; đồng thời, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định.

Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai đã nhổ hàng rào đi sau khi dư luận lên tiếng Ảnh Ly Xá Xuy

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, hai cây cổ thụ ở thôn Choản Thèn đã bị vây và rào kín bằng hàng rào kim loại, gây bức xúc trong dư luận. Khu vực này được công nhận là điểm du lịch của tỉnh, cũng là một điểm tham quan được nhiều người biết đến.

Tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Sở VH-TT-DL tạm dừng thi công dự án Chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn (xã Y Tý, H.Bát Xát) thuộc dự án Bảo tồn thôn truyền thống văn hóa dân tộc Hà Nhì tại thôn Choản Thèn và yêu cầu báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 30.6.

Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai Hà Văn Thắng sau đó cho biết đã cho dỡ rào ở khu vực này. Theo ông Thắng, hàng rào không nằm trong dự án nhưng do người dân đề xuất cho an toàn vì địa điểm có ta luy hơi cao, sợ mất an toàn khi trẻ em và người lớn đến tổ chức hoạt động.

“Trước mắt, chúng tôi dừng và tính toán phương án khác phù hợp với cảnh quan và an toàn”, ông Thắng nói.