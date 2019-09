‘Bom tấn’ du hành không gian của Brad Pitt gây sốt phòng vé quốc tế

Từ lúc Disney kế thừa những tác phẩm do Fox sản xuất rồi cho ra rạp, “nhà Chuột” đã chứng kiến những màn thất bại trên mặt trận phòng vé của hàng loạt cái tên như: X-men: Dark Phoenix, Stuber, The Art of Racing in the Rain… Thế nhưng, “bom tấn” Ad Astra với câu chuyện về hành trình du hành không gian của Roy McBride (Brad Pitt thủ vai) để tìm kiếm người cha mất tích, bất chấp những hiểm nguy rình rập và những thách thức không lường trước, đã giúp Disney có thêm chút kỳ vọng vào tương lai tại phòng vé của các tác phẩm do Fox sản xuất.

Ad Astra vừa được trình diện giới mộ điệu tại Liên hoan phim Venice 2019 và nhận được nhiều phản ứng tích cực của các nhà chuyên môn. Trang Rotten Tomatoes đánh giá bộ phim do James Gray cầm trịch tới 82% và nhận xét: “Ad Astra đưa bạn đến một chuyến hành trình đầy gay cấn và chân thực ngoài vũ trụ từ đó truyền tải thông điệp ý nghĩa về sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa cha mẹ với con cái”.

Sau màn thể hiện được nhận xét là "tròn vai" trong Once Upon a Time in Hollywood, diễn xuất của Brad Pitt Ad Astra được nhiều khen ngợi từ giới phê bình ẢNH: FOX

Trong khi đó, Xan Brooks của tờ The Guardian đã cho bộ phim đánh giá 5/5 sao đồng thời gọi đây là một “bản giao hưởng vũ trụ tuyệt vời”. Cây bút phê bình này cũng không quên khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của tài tử Brad Pitt: “Pitt đã diễn tả thành công nhân vật trong hàng loạt cử chỉ tinh tế, khéo léo, tỉ mỉ ở từng phân cảnh dù là nhỏ nhất. Màn trình diễn của anh ấy thật đến nỗi chẳng còn gì để cảm thán về chúng nữa rồi”.

Owen Gleiberman của tạp chí Variety cũng dành nhiều lời ca ngợi cho diễn xuất của nam diễn viên kỳ cựu đồng thời hết lời khen đạo diễn: “James Gray đã chứng minh khả năng vượt trội của mình khi tạo ra một tác phẩm như vậy. Ông ấy có tầm nhìn rộng, tự nhiên đến mức có thể cài cắm một thông điệp ẩn dụ đỉnh cao trong câu chuyện du hành không gian này”.

Dẫu không đủ mạnh để đứng đầu phòng vé tuần qua song thành tích mở màn của Ad Astra cũng đủ để Disney nuôi thêm chút hi vọng vào các dự án tương lai của Fox ẢNH: FOX

Bên cạnh những đánh giá cao từ giới chuyên môn, Ad Astra cũng nhận được phản ứng tích cực từ khán giả khi phim vừa có màn ra mắt vào tuần qua và đứng thứ hai trong danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Tác phẩm được “khai hỏa” tại hơn 3.400 cụm rạp trong nước, giúp Disney "bỏ túi" 19,2 triệu USD trong ba ngày phát hành đầu tiên. Ở cuộc đua phòng vé quốc tế, siêu phẩm du hành không gian do Brad Pitt đóng chính đã được phát hành tại 44 thị trường, thu về ước tính 26 triệu USD, nâng doanh số toàn cầu của phim lên 45,2 triệu USD sau tuần đầu trình diện khán giả toàn cầu. Đặc biệt, Ad Astra trở thành “bom tấn” gây sốt phòng vé nhiều quốc gia như: Hàn Quốc và Anh (2,8 triệu USD), Pháp (2,7 triệu USD), Tây Ban Nha (2,2 triệu USD)… Được biết, tác phẩm sẽ ra mắt tại thị trường Ý, Nga và Brazil vào cuối tuần tới.

Những thành tích này chỉ giúp Ad Astra đứng thứ hai trong danh sách những phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua, nhường chỗ cho Downton Abbey leo lên ngôi đầu bảng. Với việc đem về hơn 31 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày trình làng, tác phẩm của Focus Feature đã trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử của hãng phim này. “Đứa con tinh thần” của đạo diễn Michael Engler cũng là bộ phim đầu tiên của Focus Feature trong suốt 20 năm qua có màn chào sân vượt qua cột mốc 30 triệu USD. Downton Abbey được trang Rotten Tomatoes đánh giá tới 96% trong khi IMDb chấm 7,8/10 điểm ẢNH: FOCUS FEATURE

Xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách tuần này là Rambo: Last Blood của siêu sao hành động Sylvester Stallone. Sự trở lại sau 11 năm kể từ khi Rambo 4 phát hành, phần phim mới nhất của thương hiệu điện ảnh đình đám này đã nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Phim bị chê kịch bản kém hấp dẫn, hình ảnh quá bạo lực, nội dung phân biệt chủng tộc… Sau ba ngày xuất xưởng, Rambo: Last Blood thu về 19 triệu USD tại hơn 1.000 cụm rạp ở Bắc Mỹ ẢNH: LIONSGATE

Từ ngôi quán quân phòng vé hai tuần liên tiếp, siêu phẩm kinh dị It: Chapter two vừa bị cả ba tân binh "cướp" mất ba vị trí đầu bảng. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đầy ám ảnh của nhà văn Stephen King đã giảm tới 56% doanh thu so với tuần trước và đứng ở vị trí thứ tư với 17,2 triệu USD. Hiện Gã hề ma quái 2 đang sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 179 triệu USD sau ba tuần phát hành. Tác phẩm vừa bổ sung 21,3 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 385 triệu USD ẢNH: WARNER BROS.

Nằm gọn trong top 5 tuần này là Hustlers, bộ phim đề tài vũ nữ thoát y do Jennifer Lopez đóng chính. Bước sang tuần thứ hai gia nhập cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ, tác phẩm được STX phát hành đã giảm 49% hiệu suất so với kỳ mở màn và đem về 17 triệu USD. Hustlers hiện cán mốc 62,5 triệu USD sau 10 ngày trình diện khán giả nội địa. Con số này giúp tác phẩm trở thành bản phát hành đứng thứ tư trong danh sách phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử hãng STX. Tác phẩm do nữ đạo diễn Lorene Scafaria cầm trịch cũng có thêm 3 triệu USD từ 18 thị trường quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của phim lên 72 triệu USD sau gần nửa tháng trình làng ẢNH: STX FILMS