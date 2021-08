Bom tấn 'Jungle Cruise' có doanh thu mở màn ấn tượng tại Bắc Mỹ

Trong lúc tình hình dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến khó lường tại Mỹ thì doanh thu của bom tấn Jungle Cruise (tựa Việt: Jungle Cruise: Thám hiểm rừng xanh) do nhà làm phim Jaume Collet-Serra chỉ đạo đã đạt được con số khá tích cực. Chiếu ngày 30.7 vừa qua ở thị trường Bắc Mỹ, phim thu về gần 13,4 triệu USD từ 4.310 rạp chiếu. Theo tờ Hollywood Reporter thì đây số lượng rạp chiếu cao nhất trong suốt giai đoạn dịch bùng phát vừa qua. Phim cũng được phát song song trên nền tảng trực tuyến Disney+.

Giới quan sát phòng vé dự đoán sau 3 ngày cuối tuần đầu tiên ra rạp, phim có thể sẽ thu về số tiền 32 triệu USD. Cũng theo nhận định của tờ Hollywood Reporter, tình hình dịch bệnh hiện tại dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến nhu cầu xem phim của người dân. Tác phẩm Jungle Cruise được kỳ vọng sẽ mở ra một thương hiệu điện ảnh mới cho Disney, tương tự như loạt phim Pirates of the Caribbean trước đây.

Bom tấn The Suicide Squad dự kiến ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 6.8

Ra rạp cùng ngày với bom tấn Jungle Cruise, hai phim The Green Knight đến từ hãng A24 (David Lowery chỉ đạo) và Stillwater đến từ hãng Focus Features (Tom McCarthy làm đạo diễn) chỉ đạt doanh thu khiêm tốn. Cụ thể, The Green Knight thu về gần 2,9 triệu USD từ 2.790 rạp chiếu; còn Stillwater thu về 1,84 triệu USD từ 2.531 rạp.

Ngày 6.8 tới, bom tấn The Suicide Squad của đạo diễn James Gunn, quy tụ dàn diễn viên như Margot Robbie, Idris Elba... sẽ "đổ bộ" các rạp chiếu. Khi đó Jungle Cruise sẽ đối đầu với tác phẩm mới này tại phòng vé. Tác phẩm The Suicide Squad (do DC Films sản xuất, Warner Bros. phát hành) sau đó sẽ được chiếu trực tuyến trên HBO Max.