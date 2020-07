Bom tấn ‘Tenet’ bị hoãn chiếu vô thời hạn

Vì các rạp lớn ở thành phố New York và Los Angeles (Mỹ) vẫn đóng cửa do đại dịch Covid-19 , hãng Warner Bros. đành phải hoãn chiếu Tenet. Đây là lần thứ ba bộ phim bị lùi lịch và hiện vẫn chưa có ngày chiếu mới. Ban đầu, phim dự kiến khởi chiếu ngày 17.7, sau đó lùi đến ngày 31.7 và rồi chuyển sang 12.8 với cùng lý do.

Hãng Warner Bros đã chi 200 triệu USD để sản xuất Tenet, chưa bao gồm chi phí tiếp thị quảng bá. Một số nguồn tin cho rằng bộ phim cần thu 800 triệu USD mới có thể hòa vốn. Do đó, mục tiêu của hãng là “đảm bảo tỉ lệ thành công cao nhất cho phim và sẵn sàng hỗ trợ các rạp chiếu đối tác có phim mới ngay khi mở cửa trở lại”, theo lời Chủ tịch Toby Emmerich của Warner Bros.

Trao đổi với tờ Hollywood Reporter hôm 20.7, ông Toby Emmerich nói: “Chúng tôi sẽ sớm thông báo ngày phát hành mới cho Tenet - siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan. Chúng tôi không coi Tenet như một bộ phim được phát hành theo kiểu truyền thống".

Nguồn tin từ Warner Bros. tiết lộ với tạp chí Variety rằng họ sẽ linh động trong kế hoạch phát hành Tenet. Điều này có nghĩa là bộ phim có thể không được phát hành ngoài rạp tại một số thị trường. Bên cạnh đó, các rạp chiếu phim bên ngoài nước Mỹ đã rục rịch mở cửa trở lại, nên có khả năng phim sẽ được phát hành quốc tế trước khi ra mắt tại quê nhà.

Theo tờ Hollywood Reporter, bộ phim Tenet của đạo diễn Christopher Nolan cùng hàng loạt dự án điện ảnh đình đám khác như Mulan, Wonder Woman 1984, Black Widow và No Time to Die nằm trong danh sách những bom tấn lớn phải liên tiếp lùi lịch chiếu vì đại dịch Covid -19. Hãng Warner Bros. cũng công bố phần ba của thương hiệu The Conjuring dự kiến chiếu vào ngày 11.9 sẽ bị lùi đến 4.6.2021. Trong khi đó, Wonder Woman 1984 vẫn được lên kế hoạch ra mắt ngày 2.10.