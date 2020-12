Bom tấn 'Thanh gươm diệt quỷ' gần cán mốc 300 triệu USD toàn cầu

Hiếm có "hiện tượng" phòng vé nào như phim Thanh gươm diệt quỷ (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Infinite Train, gọi tắt là Demon Slayer) của đạo diễn Haruo Sotozaki. Vừa qua, khi hãng Toho, đơn vị phát hành bom tấn này đưa ra thông báo một phim khác cũng của hãng là Spirited Away vừa lập một kỳ tích phòng vé mới là thu thêm 8,5 triệu USD, nâng tổng số doanh thu phòng vé ở Nhật lên con số 304 triệu USD thì Thanh gươm diệt quỷ cũng lập một cột mốc khác. Đó là tính đến thời điểm hiện tại, Demon Slayer có tổng doanh thu phòng vé trên 294 triệu USD toàn cầu, ở Nhật là trên 291 triệu USD.

Vậy là chỉ còn hơn 13 triệu USD nữa, Thanh gươm diệt quỷ sẽ chính thức trở thành phim có doanh thu cao nhất ở thị trường Nhật Bản. Để củng cố thêm luận điểm này, tạp chí Variety đưa ra dự đoán "điều kỳ diệu" sẽ xảy ra trong tuần tới . Tốc độ kiếm tiền của Demon Slayer tại phòng vé Nhật cũng như ở các thị trường châu Á khác rất nhanh, bởi con số 291 triệu USD đó được tính đến hôm nay, cùng lúc với việc Toho tung ra số liệu về Spirited Away.

Phim Spirited Away hiện là phim có doanh thu ở thị trường Nhật Bản cao nhất Ảnh: Ghibli

Spirited Away, bộ phim hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản đoạt giải Oscar, được ra rạp vào năm 2001. Vừa qua hãng Toho tái xuất xưởng dự án từ ngày 26.6 ở 372 rạp và chiếu nó kéo dài đến tháng 8. Ba phim khác do hãng Ghibli sản xuất cũng được tái xuất xưởng cùng thời điểm như Tales from Earthsea (2006), Princess Mononoke (1997) và Nausicaa of the Valley of the Wind (1984). Tổng doanh thu tái phát hành của 4 tác phẩm này ở thị trường Nhật là 25 triệu USD.