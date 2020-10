'Thanh gươm diệt quỷ': Bom tấn lập kỳ tích phòng vé Nhật Bản

Chỉ trong vòng 10 ngày xuất xưởng, phiên bản điện ảnh của loạt phim truyền hình Thanh gươm diệt quỷ với tên đầy đủ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie - Mugen Train của đạo diễn Haruo Sotozaki bất ngờ lập "kỳ tích" phòng vé nước này khi thu về doanh thu lên đến 10,75 tỉ yên (tương đương trên 102,4 triệu USD).

Với tổng doanh thu gần 11 tỉ yên chỉ trên quê nhà, Thanh gươm diệt quỷ trở thành phim hoạt hình (anime) kiếm tiền nhanh nhất tại phòng vé Nhật. Đồng thời nó cũng giành luôn vị trí phim cán mốc doanh thu nội địa ở cột mốc 10 tỉ yên nhanh nhất Nhật Bản (điều mà bộ phim ăn khách nhất mọi thời của Nhật là Your Name (Tên cậu là gì) của đạo diễn Makoto Shinkai, nếu xét về tổng doanh thu toàn thế giới thì ăn đứt Thanh gươm diệt quỷ nhưng lại không bằng phim này nếu xét về tiêu chí tốc độ kiếm tiền ở nội địa; phim Your Name mất 37 ngày để kiếm được 10 tỉ yên).