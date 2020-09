'Your Name': Hiện tượng phòng vé Nhật Bản tìm thấy đạo diễn bản người đóng

Phim ảnh từ xứ sở mặt trời mọc là kho tài nguyên để Hollywood vay mượn và làm mới dưới nhiều hình thức, đơn cử như tác phẩm Your Name (tựa Việt: Tên cậu là gì?) của đạo diễn Shinkai Makoto ra mắt năm 2016 đang được làm lại thành bản người đóng . Ngồi vào ghế đạo diễn của dự án mới nhất này là nhà làm phim người Mỹ gốc Hàn Quốc Lee Isaac Chung.

Mặc dù thông tin mà báo chí nước ngoài cung cấp không cho biết rõ Your Name bản người đóng sẽ nói ngôn ngữ gì, dàn diễn viên quốc tịch nước nào và bối cảnh câu chuyện sẽ được làm mới ra sao nhưng dự án mới có sự tiếp sức của Toho, hãng phim đình đám từng phát hành Your Name ở thị trường Nhật Bản cách nay 4 năm. Theo nguồn tin, chính hãng này cũng sẽ chịu trách nhiệm phát hành tác phẩm Tên cậu là gì? của Lee Isaac Chung ở thị trường phim Nhật trong tương lai.

Hai nhà sản xuất phim, một của Nhật Bản là Genki Kawamura (đồng sản xuất Your Name) và J.J. Abrams đồng hành trong việc sản xuất dự án lần này. Kịch bản phim đồng thời cũng do chính đạo diễn là Lee Isaac Chung viết. Bản phim gốc kể về một chàng trai và cô gái Nhật Bản có khả năng hoán đổi thân xác cho nhau, nhưng ẩn sau tầng tầng lớp lớp hình ảnh với lối kể chuyện đan xen tuyệt vời là nhiều ẩn dụ về con người, cuộc sống , văn hóa.

Chân dung đạo diễn Lee Isaac Chung Ảnh: Getty Images

Ra mắt năm 2016 ở phòng vé Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung, Your Name của đạo diễn tài năng Shinkai Makoto ngay lập tức trở thành cú "hit" doanh thu ở các thị trường này và gặt hái vô số giải thưởng điện ảnh danh giá trong và ngoài nước Nhật. Phim thu về tổng số tiền gần 358 triệu USD toàn cầu, trở thành một trong những tác phẩm anime ăn khách bậc nhất trong lịch sử xứ Phù Tang.

Làm lại phim Your Name của một đồng nghiệp tài năng Nhật Bản, nhà làm phim gốc Hàn Lee Isaac Chung khiến người hâm mộ phần nào yên tâm khi chính ông cũng là một đạo diễn có tiếng trong nghề. Bộ phim Munyurangabo năm 2007 của ông được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes cùng năm ở hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) và nhận được lời khen từ giới phê bình phim. Tác phẩm khác của ông là Minari ra mắt năm nay, tham dự Liên hoan phim Sundance hồi đầu năm và đạt được các giải quan trọng.