Bom tấn 'Venom 2' công bố tựa đề chính thức, dời lịch chiếu sang hè 2021

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn ra phức tạp trên toàn thế giới khiến nhiều hãng phim quyết định thay đổi lịch chiếu và Sony cũng không ngoại lệ. Mới đây, Sony đã ra thông báo về việc dời ngày ra rạp của phần 2 bom tấn Venom đến tận 25.6.2021, đồng thời tiết lộ tiêu đề chính thức của phim là Venom: Let There Be Carnage.

Điều này cũng ngầm xác nhận vai phản diện chính của phần này sẽ là Carnage - từng xuất hiện trong after-credit do diễn viên nổi tiếng Woody Harrelson đóng. Phim tiếp tục xoay quanh nhân vật phóng viên Eddie Brock (do Tom Hardy thủ vai) cùng chung sống với loài cộng sinh trùng ngoài hành tinh tên là Venom. Mặc dù cũng lựa chọn hình thức cộng sinh để không làm tổn hại vật chủ, Carnage lại ác độc và ngông cuồng hơn Venom gấp nhiều lần.

Hai diễn viên Tom Hardy và Woody Harrelson được dự kiến sẽ "gây bão" với Venom 2. Ảnh: instagram NV

Venom: Let There Be Carnage được xem là dự án kín tiếng trong thời gian qua khi không hề có một hình ảnh hậu trường hay thông tin nào lọt ra ngoài. Một số nguồn tin cho biết đạo diễn Andy Serkis cùng ê-kíp đã gần như hoàn tất khâu ghi hình nhưng dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới quá trình hậu kỳ và khiến mọi việc đình trệ.