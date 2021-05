Bom tấn 'Venom 2' tung trailer, hé lộ tạo hình phản diện chính

Khán giả đã biết được tạo hình của Venom/Eddie Brock do tài tử Tom Hardy đóng trong bom tấn Venom (2018, Ruben Fleischer đạo diễn), do đó khi phim kết thúc, nhiều người mong ngóng hãng Sony cho xuất hiện nhân vật phản diện chính trong phần phim tiếp theo là Carnage/Cletus Kasady. Sau quãng thời gian dài úp mở về dự án mới, hãng Sony cuối cùng cũng đã tung ra trailer của Venom: Let There Be Carnage , nội dung của phần 2 này nối tiếp các diễn biến trong phần đầu .