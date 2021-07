Bom tấn 'Xứ cát' tung trailer mới về cuộc chiến tài nguyên đẫm máu

Trailer mới nhất của phim với thời lượng dài 3 phút rưỡi đã cung cấp cho khán giả một cái nhìn vừa cận cảnh, vừa bao quát về những gì sẽ diễn ra trong suốt câu chuyện của Denis Villeneuve. Tựa đề chính thức của phim là Dune: Part One (Xứ cát: Phần một). Đạo diễn Denis Villeneuve chuyển thể một nửa quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert do quy mô truyện kể mà nhà văn quá cố vẽ ra rất lớn. Phần tiếp theo của phim vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Bằng một cách nào đó, Chani đã kết nối với nhân vật Paul (Timothée Chalamet), một chiến binh trẻ tuổi của tộc Atreides. Paul đã trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt trước khi đến Arrakis vì những nhiệm vụ lớn lao. Suốt thời lượng của trailer, hàng loạt cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra trên Arrakis. Những cuộc chiến này gây tò mò cho khán giả khi mà hầu hết các phim trước đây của Denis Villeneuve hiếm có những cảnh chiến đấu liên tục, quy mô lớn như thế.

Sâu cát, sinh vật khổng lồ và là "đặc sản" trên hành tinh Arrakis, tiếp tục xuất hiện trong trailer như để nhắc nhớ rằng Xứ cát là nơi vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng Arrakis lại trở thành một trọng trách mà Paul phải gánh lấy trong quá trình trở thành một thủ lĩnh của tộc Atreides.

Do thế giới giả tưởng trong tiểu thuyết Xứ cát đồ sộ nên phim chuyển thể lần này cũng phần nào "khó nhằn" với nhiều khán giả hoàn toàn chưa đọc qua hay tìm hiểu về quyển tiểu thuyết tiêu biểu của dòng truyện khoa học viễn tưởng này. Sinh thời, nhà văn Frank Herbert đã tốn gần một thập niên để viết tiểu thuyết Xứ cát, từ lúc lên ý tưởng cho đến khi xuất bản. Thế nhưng quá trình xuất bản quyển tiểu thuyết lại vô cùng gian nan khi nhiều nhà xuất bản từ chối bản thảo của Frank Herbert. Quyển tiểu thuyết ra mắt bạn đọc năm 1965.

Trailer phim Xứ cát Warner Bros.

Nhà soạn nhạc phim tài ba Hans Zimmer, người từng làm nên những giai điệu trong bộ ba phim The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk, Blade Runner 2049... tiếp tục hợp tác với đạo diễn Denis Villeneuve trong phim này. Về phần hình ảnh trong phim, nhà quay phim Greig Fraser, người từng quay cho các phim Zero Dark Thirty, Rogue One, lần đầu hợp tác với đạo diễn Denis Villeneuve. Những tưởng nhà quay phim Roger Deakins sẽ tiếp tục hợp tác với Denis Villeneuve trong bom tấn lần này (cả hai từng bắt tay tạo nên tuyệt tác Blade Runner 2049) nhưng dù sao, với tầm nhìn của Greig Fraser và những hình ảnh được hé lộ qua trailer, Xứ cát vẫn rất đáng trông đợi.

Ngoài tên tuổi Timothée Chalamet, bom tấn Dune còn quy tụ dàn diễn viên như đình đám như Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa...

Warner Bros. dồn sức làm phim chiếu trên HBO Max

Bom tấn Godzilla vs. Kong vừa chiếu rạp, vừa chiếu trên HBO Max Ảnh: Warner Bros.

Xứ cát là một trong những dự án lớn sẽ chiếu trên HBO Max trong năm nay. Theo nguồn tin của Variety ngày 22.7, hãng Warner Bros. sẽ dồn lực sản xuất ít nhất 10 phim điện ảnh chiếu trên HBO Max năm 2022. CEO của tập đoàn WarnerMedia (công ty mẹ của Warner Bros. lẫn HBO Max) là ông Jason Kilar xác nhận rằng phim điện ảnh vẫn đóng vai trò quan trọng trên nền tảng trực tuyến thời gian tới. Theo ông Jason Kilar, dịch bệnh đã làm thay đổi hình thức kinh doanh phim ảnh nên năm sau, Warner Bros. dự kiến chiếu những phim đình đám 45 ngày ở các rạp sau đó đưa lên nền tảng trực tuyến.