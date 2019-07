Brad Pitt: Bê bối tình dục của Harvey Weinstein không khác gì vụ giết người ở Hollywood

Chia sẻ với tờ Sunday Times (Anh), Brad Pitt kể lại sự kiện thảm sát kinh hoàng năm 1969. Vụ giết chóc đẫm máu của nhà Manson đối với nữ diễn viên xinh đẹp Sharon Tate khi cô đang mang thai ở tháng thứ 8 đã làm rung chuyển cả Hollywood.

Được biết, Charles Manson là thủ lĩnh của nhóm “Gia đình Manson”, tập hợp hàng loạt những thiếu niên có lai lịch bất hảo tham gia các hoạt động phi pháp. Ngoài sát hại thai phụ 26 tuổi, nhóm này còn thủ tiêu 3 người bạn của cô cùng một vị khách 18 tuổi tại nhà riêng.

Nam tài tử 55 tuổi cho biết đây là một trong những sự kiện gây ám ảnh ở Mỹ và có điểm khá tương đồng với vụ bê bối tình dục gần đây của ông trùm Harvey Weinstein. Theo báo cáo của tờ New York Times, tháng 10.2017, dư luận bàng hoàng khi tờ này vạch trần scandal của ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein với hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp phụ nữ.

Đã có hơn 80 phụ nữ lên tiếng tố cáo 'ông trùm' Harvey Weinstein Ảnh: Reuters

Bình luận về vụ việc, Brad Pitt bày tỏ: “ Harvey Weinstein . Tôi có thể nói như vậy không?”. Nam diễn viên phim Người hùng thành Troy cũng bày tỏ sự kinh ngạc đối với mức độ tác động đến dư luận của vụ bê bối gần như ngang bằng với vụ án mạng của 50 năm trước.

Được biết, Harley Weinstein đã phải đối mặt với hơn 80 cáo buộc về hành vi sai trái tình dục, lạm dụng và hãm hiếp hoặc tấn công tình dục. Các bị hại lần lượt lên tiếng, bao gồm: Kate Beckinsale, Cate Blanchett, Cara Delavingne, Rose McGowan, Uma Thurman và Mira Sorvino.

Tranh thủ làn sóng phản đối gay gắt Weinstein, hàng loạt phụ nữ đã đứng lên và khởi động phong trào #MeToo (phong trào lên tiếng tố cáo nạn xâm hại tình dục) gây chú ý.

Được biết, sau hàng loạt bê bối tình dục , Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã quyết định khai trừ Harvey Weinstein khỏi tổ chức. Bên cạnh đó, Viện hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh cũng quyết định ngừng cộng tác với bất kỳ hình thức nào cùng nhà sản xuất này. Thậm chí, người này còn bị sa thải khỏi hãng Weinstein, công ty do chính ông sáng lập.

Harvey Weinstein là một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất Hollywood. Tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim đình đám như: Sex, Lies and Videotape, The Crying Game, Pulp Fiction, Heavenly Creatures, Flirting with Disaster và Shakespeare in Love. Đặc biệt, nhà sản xuất “lắm tài nhiều tật” này từng đoạt giải Oscar với tác phẩm Shakespeare in Love gây nhiều tiếng vang.

Ông trùm nhà Weinstein dự kiến sẽ ra tòa tại New York với tội danh hiếp dâm vào ngày 19.9 năm nay.