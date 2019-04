Brenda Song: Cô gái người H'Mông vươn lên thành nữ hoàng Disney Channel

Những ngày gần đây, cái tên Brenda Song được các fan kênh truyền hình này nhắc đến liên tục. Trước tiên là tin Disney Channel vừa tung một clip đặc biệt dành tặng cho các fan của cô nàng London Tipton mà Brenda Song thủ vai trong serie phim truyền hình The Suite Life of Zack and Cody cách đây gần 5 năm. Cũng trong lần trở lại này, nữ diễn viên sinh năm 1988 sẽ lồng tiếng cho nhân vật chính của phim hoạt hình Amphibia, dự kiến ra mắt vào năm 2020. Kế đến, những khán giả từng hâm mộ ngôi sao Ở nhà một mình Macaulay Culkin rất phấn khởi vì thấy thần tượng của mình đã thoát khỏi cơn khủng hoảng cuộc sống, tìm lại được tình yêu đời nhờ đã tay trong tay với Brenda Song 2 năm qua, từ khi chạm mặt nhau tại trường quay phim Changeland.

Ảnh: Instagram Brenda Song là đóa hoa mang vẻ đẹp châu Á rạng danh ở trời Tây

Trước thềm Kids' Choice Awards 2019, cư dân mạng bắt đầu lục lọi lại quá khứ lễ trao giải 10 năm về trước để bất ngờ nhận ra thảm đỏ ngày ấy hội tụ toàn những cái tên thuộc hàng khủng hiện nay, từ Justin Bieber, Miley Cyrus, Demi Lovato, anh em Jonas, cặp đôi Zac Efron - Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale và tất nhiên không thể thiếu Brenda Song.

Ngày ấy Song mới 21 tuổi, nhưng đã thành đàn chị của biệt đội sao nhí tuổi teen của Disney Channel, bởi lúc bấy giờ những Cyrus hay Selena chỉ đang tuổi 16, 17.

Brenda Julietta Song sinh ra trong một gia đình gốc châu Á, bố là người H'Mông mẹ là người Mỹ gốc Thái. Gia đình 5 thành viên của cô sống ở ngoại ô Los Angeles (Mỹ). Con cái những người châu Á di dân vốn thường học giỏi nên học bổng All-American Scholar không thoát khỏi tay người đẹp này. Ở tuổi lên 6, chưa thể định rõ được “chân dài, chân ngắn”, nhưng bé Brenda đã vừa bắt đầu nghề người mẫu vừa khởi nghiệp phim ảnh. Và lớn lên dù chỉ cao 1,58m nhưng cô lại mang ước mơ cao là “được lên TV như Cindy Crawford”. Khu người Hoa ở Los Angeles rất thích những bước nhảy ba lê của Brenda, nhưng bất ngờ cô lại rẽ sang con đường học võ Taekwondo và đạt đến đai đen, cũng là lợi thế để chiếm được vai chính để đời của mình trong serie phim Wendy Wu: Homecoming warrior do Disney Channel sản xuất.

Ảnh: Poster phim Brenda Song đã trở thành gương mặt quen thuộc trong dàn sao Disney Chanmel

Thế rồi, bước vào những vai be bé trong các phim truyền hình như Thunder Alley, 1995 Requiem… Brenda 7 tuổi mắt tròn miệng cười xinh dần chinh phục các đạo diễn đang đỏ mắt tìm diễn viên nhí ấn tượng cho phim của mình. Brenda có tài từ bé là đúng, những cũng là gặp may, ngay lúc tập đoàn Walt Disney khởi động chiến dịch chiếm lĩnh sóng truyền hình qua các chương trình đột phá dành cho tuổi teen toàn cầu.

Năm 2002, người ta không thể bỏ sót Brenda. Một hợp đồng dài hạn đã được ký. Cô bé trở thành gương mặt rất quen thuộc và quan trọng đối với "gia đình Disney". Len lỏi qua các vai trong từng serie truyền hình ngắn, năm 2005 Song được chọn vào vai London Tipton trong sê-ri phim The Suite Life of Zack and Cody, một phiên bản của Paris Hilton ngoài đời nhưng dí dỏm, nhân hậu và từ tâm. Một đề cử Giải thưởng Asian Excellence Awards là phần thưởng đầu tiên cho nàng công chúa bắt đầu “ra biển lớn”. Đó cũng là tiền đề để năm sau Brenda trở thành "chiến binh" Wendy Wu trong bộ phim được xem nhiều nhất của kênh Disney với 5,7 triệu lượt người.

Brenda Song yêu tất cả những vai cô đóng cho kênh Disney. Vai nào cũng vui vẻ kỳ thú khiến quãng thời gian thanh xuân của Brenda càng đầy hương vị. Ngày ấy, cô được xem như là nhân tố chính để Disney Channel phát động những chiến dịch quảng bá mới. Người ta thấy cô nàng châu Á dễ thương này xuất hiện trong các chuơng trình từ thiện hỗ trợ các gia đình trẻ, chống ung thư hay tăng cường sức khỏe thiếu nhi do Disney Channel khởi xướng.

Nói về Brenda Song mà không nhắc đến tài ca hát của cô là một thiếu sót. Không phải là con nhà nòi như Miley Cyrus, cũng chẳng có thế mạnh từ bé, nhưng Disney Channel Circle of Stars bất ngờ lại là cơ hội để người ta biết đến giọng ca đầy phong cách của Brenda. Từ nhạc trong phim cô cũng bắt đầu tham gia thu cho mình những đĩa riêng như Cinderella DVD, DisneyMania CD dưới thương hiệu Walt Disney Records. Lập tức chúng vào top 200 của Billboard với vị trí 15. Năm 2004, video âm nhạc Good Life ra đời. Ba năm sau là sự xuất hiện của Open Up Your Eyes và bài hát cho phim Wendy Wu. Trong series phim thời thượng Suite Life High School Musical người ta khó quên giọng ca trong, cao vút khi nghe cô hát các bài như Bop To The Top và Really Great.

Ảnh: Disney Brenda Song múa ba lê giỏi mà đánh võ Taekwondo cũng tài

Ảnh: AFP Brenda Song công khai hẹn hò với Macaulay Culkin

Suốt nhiều năm, báo chí cứ dò xét mãi về đường tình cảm của Brenda để đưa vào bộ sưu tập “tin sốc” như của các cô nàng Miley Cyrus hay Vanessa Hudgens, nhưng chẳng có gì. Trẻ trung mà chững chạc, cuộc sống cân bằng, chuyên nghiệp trong công việc… Tất cả những cá tính ấy dường như đã chiếm hết một ngày nên Brenda không còn thời giờ để yêu cho thật đam mê? Có thể Brenda Song muốn yêu như cách của ba mẹ, sâu sắc rất riêng của người châu Á. Và Brenda trong một bài trả lời phỏng vấn, sẵn sàng hi sinh bớt thứ đam mê để chấp nhận một kiểu yêu đủ đầy chừng mực mà cô tự đặt tên là “yêu kiểu người H’Mông”.

Những năm gần đây, Brenda Song không còn tham gia hoạt động diễn xuất một cách năng nổ với những phim màn ảnh rộng, ngoài các dự án truyền hình, đặc biệt là sau khi công khai hẹn hò cùng ngôi sao của loạt phim Home Alone từ tháng 1.2017. Xem chừng cô đang yêu chàng trai Macaulay Culkin năm xưa cũng bằng "kiểu yêu của người H’Mông" ấy, kín đáo, đằm thắm và ân cần.