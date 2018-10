Britney Spears kỷ niệm 20 năm ra mắt ca khúc 'Baby One More Time'

Đoạn video clip về ca khúc này được đăng tải trên trang Instagram của ca sĩ người Mỹ đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Ảnh chụp màn hình Baby One More Time là đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp của Britney Spears

Nữ ca sĩ xúc động viết: "Thật khó để có thể nói hết được cảm xúc của tôi lúc này. Cách đây 20 năm, cả thế giới đã nghe ca khúc này của tôi, có quá nhiều chuyện xảy ra từ lúc đó đến bây giờ... Nhưng tôi thật sự muốn gửi lời cám ơn đến những người hâm mộ của mình. Sự ủng hộ của các bạn trong những năm vừa qua thật sự giúp cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn. Gửi thật nhiều tình yêu đến với những người bạn của tôi!".

Ảnh: Instagram Britney Spears vừa khép lại tour lưu diễn Piece of Me

MV Baby One More Time được thực hiện bởi đạo diễn Nigel Dick trên ý tưởng của chính ca sĩ Britney Spears vào năm 1998. Ca khúc này đã giúp cô ca sĩ người Mỹ chỉ mới 16 tuổi vang danh trên khắp thế giới. Đến nay, ca khúc này vẫn là một trong những hit thành công nhất của Britney Spears.

Baby One More Time tiêu thụ trên 10 triệu bản trên toàn thế giới và nằm trong Top 5 single bán chạy nhất mọi thời đại. MV này cũng xuất sắc giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những MV ca nhạc xuất sắc nhất thập niên 1990 do Billboard bình chọn.

Hiện tại, Britney Spears vừa khép lại tour lưu diễn Piece of Me kéo dài 5 năm.