BTS, BlackPink: ‘Mỏ vàng’ của K-pop

Kết thúc một năm đột phá, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS được tạp chí Time bình chọn là nhân vật giải trí của năm 2020 vào tháng 12 năm ngoái. Theo tạp chí Time, BTS trở thành ban nhạc vươn tới đỉnh cao của nhạc pop trên thế giới. BTS đã đạt được những đỉnh cao được mong đợi của K-pop truyền thống: trang phục, vũ đạo độc đáo và video kỳ công.

BTS - Nhóm nhạc thành công mọi thời đại

Trước đó, tối 31.8.2020, tạp chí âm nhạc danh tiếng Billboard của Mỹ công bố danh sách cập nhật bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100, trong đó ca khúc bằng tiếng Anh Dynamite của nhóm BTS đứng ở vị trí đầu tiên. Phát hành vào tháng 8.2020, Dynamite liên tiếp lập nhiều kỷ lục như: video âm nhạc có lượng xem ngày đầu cao nhất lịch sử, ca khúc có lượt phát trực tuyến ngày đầu cao nhất trong lịch sử Spotify, video âm nhạc đạt từ 10 đến 200 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới...

Sau khi phát hành album Be vào tháng 11 năm ngoái, các ông hoàng K-pop đạt được kỷ lục khác khi ca khúc Life Goes On giành được ngôi vị quán quân của Bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Điều đáng nói, Life Goes On là một ca khúc tiếng Hàn và không remix. Gần đây nhất, BTS lọt vào danh sách 10 ban nhạc pop xuất sắc nhất trong lịch sử do tạp chí Esquire (Mỹ) công bố vào cuối tháng 1, đứng cạnh các biểu tượng nhạc pop huyền thoại The Beatles, Destiny’s Child, Fleetwood Mac, Queen, Beach Boys, ABBA…

Mặc dù BTS không phải là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở phương Tây, song thành công vượt bậc nêu trên là dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi lớn trong hoạt động của các nhóm nhạc, nghệ sĩ ở nước này. BTS là một điển hình về sự thống trị của ngành công nghiệp âm nhạc K-pop thông qua kết nối con người. Mặc dù Covid-19 khiến BTS phải hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, các buổi hòa nhạc nhưng nhóm nhạc vẫn tìm được cách kết nối với người hâm mộ. Gần 1 triệu khán giả yêu nhạc từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã theo dõi buổi hòa nhạc mang tên Map of the Soul ON:E của BTS, cho thấy sức hút của nhóm nhạc này bất chấp khó khăn mùa dịch.

Do đóng góp của BTS đối với ngành công nghiệp âm nhạc trong nước và quốc tế, Hàn Quốc đã thông qua luật hoãn nhập ngũ đặc biệt vào đầu tháng 12.2020, truyền thông Hàn Quốc và nước ngoài ưu ái gọi đây là “luật BTS”. Luật hoãn nhập ngũ đặc biệt này giải cứu cho Kim Seok Jin, thành viên lớn tuổi nhất của BTS, tròn 28 tuổi vào tháng 12.2020.

Người hâm mộ nhóm nhạc nam thần tượng K-pop BTS thích thú khi xem một buổi hòa nhạc trực tuyến tại một quán cà phê ở Seoul (Hàn Quốc). Họ đeo khẩu trang để phòng ngừa Covid-19 Ảnh: Reuters

BlackPink - Thắp sáng bầu trời

Không thua kém BTS, BlackPink - những nữ hoàng K-pop - cũng chứng kiến độ nổi tiếng của nhóm tăng lên trong năm 2020. Tháng 5, BlackPink bắt tay với Lady Gaga phát hành ca khúc Sour Candy, nằm trong album Chromatica. Trong màn hợp tác này, BlackPink ăn ý cùng Lady Gaga khi thể hiện bài hát có giai điệu mang âm hưởng của nhạc rap thập niên 1980 - 1990. Nhiều người hâm mộ thích thú trước chất giọng và khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn của BlackPink.

Đến tháng 8.2020, MV Ice Cream của BlackPink và Selena Gomez đạt 100 triệu lượt xem và 9,8 triệu lượt thích trên Youtube sau 24 giờ lên sóng. BlackpPink cũng hợp tác với nữ rapper Cardi B trong Bet U Wanna. Tờ The Bangkok Post đề cập đến việc 4 cô gái nhà YG được chọn làm ngôi sao của bộ phim tài liệu về K-pop đầu tiên, có tên Blackpink: Light Up the Sky (tạm dịch: BlackPink: Thắp sáng bầu trời, phát hành tháng 10.2020). Bộ phim mang tính quảng bá về nhóm Blackpink vượt xa ngoài biên giới Hàn Quốc, trở thành thần tượng toàn cầu sau 5 năm hoạt động (từ năm 2016). Với những video âm nhạc hấp dẫn, BlackPink trở thành nhóm nhạc được đăng ký nhiều thứ hai trên YouTube với 53,4 triệu người đăng ký, chỉ sau Justin Bieber.