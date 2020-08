BTS chia sẻ về thành tích ấn tượng của 'Dynamite' trên đài Mỹ

Theo Soompi, vào ngày 24.8, trong chương trình The Today Show của Đài NBC (Mỹ), BTS đã xuất hiện để chia sẻ về việc nhóm đứng đầu bảng xếp hạng và phá vỡ hàng loạt kỷ lục với đĩa đơn tiếng Anh mới - Dynamite.

Khi người dẫn chương trình hỏi tại sao BTS quyết định phát hành ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, trưởng nhóm RM chia sẻ: "Khi chúng tôi nghe bản demo ca khúc bằng tiếng Anh lần đầu tiên, chúng tôi nghĩ rằng nó thực sự rất tuyệt vời. Vì vậy chúng tôi đặt câu hỏi: 'Tại sao không giữ nguyên nó như vậy?'. Đây cũng trở thành thử thách hoàn toàn mới đối với chúng tôi". Thành viên V bổ sung: "Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ có thêm nhiều năng lượng sau khi thưởng thức ca khúc này".

BTS tạo lập hàng loạt thành tích ấn tượng với ca khúc Dynamite Ảnh: Soompi

BTS xuất hiện lần cuối trên The Today Show hồi tháng 2 sau khi phát hành album Map of the Soul: 7. Khi được hỏi họ nghĩ gì khi nhìn lại khoảng thời gian đó, thành viên Suga bày tỏ: "Chúng tôi thực sự rất vui và muốn quay trở lại chương trình trong thời gian sớm nhất".

The Today Show cũng phỏng vấn BTS về việc nhóm phải hoãn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và tuân thủ quy định giãn cách xã hội bằng cách tổ chức các hoạt động thông qua mạng xã hội. Thành viên Jimin thổ lộ: "Tôi nghĩ đây cũng là một khoảng thời gian 'chữa lành' cho chúng tôi. Quá trình làm việc để phát hành album mới khiến chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể làm được điều gì đó khác biệt hơn".

Trong khi đó, RM nhận xét: “Album mới của BTS chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị, mới mẻ. Nó cũng sẽ khác một chút so với single Dynamite vừa phát hành. Đó là tất cả những gì tôi có thể bật mí".

Gần đây, BTS và công ty quản lý Big Hit Entertainment đã quyên góp 1 triệu USD cho phong trào Black Lives Matter (tạm dịch: Người da đen đáng được sống). Suga nói: "Chúng tôi chỉ muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Chúng tôi không nghĩ mình đang làm những việc lớn. Nhưng chúng tôi cảm thấy tự hào vì hành động của mình lan tỏa được tới nhiều người và khiến họ cùng tham gia với chúng tôi".

Bên cạnh đó, BTS cũng bày tỏ về việc họ rất nhớ và muốn nhanh chóng gặp lại người hâm mộ của mình trong các hoạt động nghệ thuật sắp tới.