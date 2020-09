BTS chiếm 7 vị trí trên bảng xếp hạng album thế giới của Billboard

Theo Soompi ngày 23.9, Billboard vừa công bố bảng xếp hạng World Albums trong tuần này (từ ngày 21-26.9). Map of the Soul: 7 của BTS tiếp tục dẫn đầu. Album có tuần thứ 23 nắm giữ vị trí số 1 và tuần thứ 30 có mặt trong bảng xếp hạng của Billboard.

Album Love Yourself: Answer tăng lên vị trí thứ 2 sau khi đứng ở vị trí thứ 3 vào tuần trước. Album này đã góp mặt 108 tuần trên bảng xếp hạng.

BTS đứng đầu bảng xếp hạng World Albums của Billboard Ảnh: Soompi

Album tái bản của Stray Kids - In Life - lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng World Albums ở vị trí thứ 4. Ca khúc chủ đề của album là Back Door nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Map of the Soul: 7 - The Journey của BTS đứng vị trí thứ 5 (góp mặt 10 tuần trên bảng xếp hạng), Neo Zone của NCT 127 vẫn ở vị trí thứ 6 (28 tuần trên bảng xếp hạng). The Dream Chapter: Eternity của TXT đứng thứ 7 (5 tuần trên bảng xếp hạng) và Map of the Soul: Persona của BTS đứng ở vị trí thứ 9 (75 tuần trên bảng xếp hạng).

Love Yourself: Tear của BTS giữ vị trí thứ 10 (110 tuần trên bảng xếp hạng), trong khi Kill This Love của BlackPink tăng lên vị trí thứ 11 (46 tuần trên bảng xếp hạng).

Một album khác của BTS là Love Yourself: Her đứng ở vị trí thứ 14 (94 tuần trên bảng xếp hạng) và album năm 2016 - Wings của nhóm giành được vị trí thứ 15 (44 tuần trên bảng xếp hạng).

Như vậy, BTS có tới 7 album góp mặt trong bảng xếp hạng danh tiếng của Billboard.