BTS chính thức hủy tour lưu diễn toàn cầu ‘Map of the Soul’

Trang Soompi vừa đăng thông báo hủy chuyến lưu diễn toàn cầu Map of the Soul của nhóm BTS từ công ty quản lý Big Hit Entertainment: “Công ty chúng tôi đã làm hết sức mình để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Map of the Soul, vì biết rằng tất cả người hâm mộ háo hức chờ đợi và mong đợi chuyến lưu diễn này. Tuy nhiên, do hoàn cảnh thay đổi ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, việc tiếp tục các buổi biểu diễn xét về quy mô và mốc thời gian như kế hoạch trước đó đã trở nên khó khăn. Do đó, chúng tôi xin thông báo phải hủy bỏ Map of the Soul của BTS”.

Công ty BigHit Entertainment cũng cho biết các buổi biểu diễn thuộc tour diễn tại Seoul (Hàn Quốc) trước đó đã bị hủy vào tháng 2.2020, sau đó là hoãn tại các chặng Bắc Mỹ vào tháng 3. Các chặng ở châu Âu và Nhật Bản bị hoãn lại trước khi bắt đầu bán vé ở các khu vực đó. “Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo cho các bạn về việc hủy bỏ chính thức chuyến lưu diễn này. Đối với những người hâm mộ đã đặt trước vé cho các buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ, các bạn sẽ nhận được email từ điểm mua vé ban đầu của bạn về việc hoàn tiền. Xin cho phép chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người hâm mộ đã chờ đợi BTS Map of the Soul Tour”, BigHit Entertainment viết.

Lịch trình dự kiến của BTS Map of the Soul Tour Ảnh: BigHit

Trong những tháng đầu năm 2020, bên cạnh màn quay trở lại với album Map Of The Soul: 7, nhóm BTS triển khai kế hoạch cho chuyến lưu diễn thế giới thứ tư nhằm quảng bá cho chuỗi album Map of the Soul của nhóm. Chuyến lưu diễn mang tên Map of the Soul Tour theo kế hoạch khởi động tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm ngoái (từ ngày 11 - 12.4 cũng như từ ngày 18 - 19.4 tại Sân vận động Olympic).