BTS là nghệ sĩ K-pop đầu tiên có album đạt chứng nhận vàng tại Anh

Theo Soompi, ngày 15.5, trên trang chủ Twitter của BRIT Awards thông báo album Love Yourself: Answer của nhóm BTS chính thức đạt được chứng nhận vàng của tổ chức uy tín Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh (BPI). Chứng nhận này được trao cho các album đạt doanh số tiêu thụ 100.000 bản. BTS cũng trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên sở hữu album đạt chứng nhận vàng tại Anh.

Love Yourself: Answer là album cuối cùng trong chuỗi album Love Yourself của BTS, được phát hành vào tháng 8.2018. Album gồm 16 ca khúc, trong đó có 7 ca khúc mới và 9 ca khúc cũ từng được phát hành. Sản phẩm đạt hơn 1,5 triệu bản đặt trước sau 1 tuần mở pre-order. Đây cũng là doanh số pre-order cao nhất lịch sử của một album K-pop.

BTS có album Love Yourself: Answer vừa nhận chứng nhận vàng từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh (BPI) Ảnh: Soompi

Trước đó, 3 album của BTS cũng đạt chứng nhận bạc (tiêu thụ 60.000 bản) tại Anh, bao gồm Map of the Soul: Persona, Love Yourself: Tear và Map of the Soul: 7. Ngoài ra, ca khúc Boy With Luv kết hợp cùng Halsey cũng mang về cho nhóm một chứng nhận bạc riêng dành cho đĩa đơn.