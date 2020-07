BTS lập kỷ lục 20 lần dẫn đầu doanh thu ca khúc kỹ thuật số của Billboard

Ngày 19.6, BTS phát hành single Stay Gold - ca khúc chủ đề thuộc album tiếng Nhật đầu tiên của nhóm trong vòng hơn 2 năm qua. Mới đây Billboard đưa tin Stay Gold vừa giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu ca khúc kỹ thuật số thế giới (Billboard’s World Digital Song Sales) trong tuần (tính đến 4.7). Với thành tích này, BTS cũng đã phá vỡ kỷ lục của chính mình và trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt được 20 vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu ca khúc kỹ thuật số thế giới của Billboard.

BTS trước đây từng dẫn đầu bảng xếp hạng nói trên của Billboard với các ca khúc: Fire, Blood Sweat & Tears, Spring Day, Not Today, DNA, MIC Drop, Don’t Leave Me, Fake Love, IDOL, 2! 3!, Boy With Luv, Dream Glow, A Brand New Day, All Night, Heartbeat, Lights, Make It Right, Black Swan và ON.