BTS và Coldplay tung MV 'My Universe' đậm chất khoa học viễn tưởng

MV My Universe ra mắt ngày 30.9, do Dave Meyers đạo diễn, gây ấn tượng với những cảnh quay lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng. Tác phẩm mở đầu bằng câu chuyện dải ngân hà ra lệnh cấm âm nhạc, nhưng nhóm BTS Coldplay và một nhóm nhạc người ngoài hành tinh khác quyết tâm chống lại điều đó. Họ cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc, truyền đi thông điệp về tình yêu, sự tự do giúp xóa nhòa mọi khoảng cách.