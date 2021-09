BTS tham gia phỏng vấn độc quyền cùng Tổng thống Hàn Quốc tại Mỹ

Nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS đã cùng Tổng thống Moon Jae In tham dự sự kiện của Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (Mỹ) từ ngày 19 - 23.9 với tư cách “đặc phái viên tổng thống về văn hóa và thế hệ tương lai”. BTS đã có bài phát biểu truyền tải thông điệp hy vọng, xoáy vào những hành động cần thiết nhằm đảm bảo các nỗ lực chống dịch và phục hồi sau đại dịch Covid-19 tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này, BTS đã tham gia buổi phỏng vấn độc quyền của đài ABC cùng Tổng thống Hàn Quốc.

Trong buổi phỏng vấn được ABC đăng tải ngày 24.9, thành viên Jungkook nhớ lại những gì nhóm BTS vừa trải qua sau khi được bổ nhiệm làm “đặc phái viên đặc biệt”. “Thật khó tin rằng chúng tôi đã thực hiện một bài phát biểu và màn trình diễn. Khi được bổ nhiệm làm đặc phái viên, tôi cảm giác như thời gian như ngừng trôi. Tôi coi việc bổ nhiệm này có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân và khiến tôi hạnh phúc”, Jungkook chia sẻ.

Nhóm BTS cho rằng các buổi biểu diễn âm nhạc là những gì người hâm mộ mong muốn sau dịch Covid-19 Ảnh: ABC News Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói về vai trò mới của BTS. Giờ đây, BTS không chỉ đơn thuần là các nghệ sĩ mà kiêm luôn vai trò những "đại sứ văn hóa" của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy ngoại giao toàn cầu và thu hút các thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc. Ông Moon Jae In thừa nhận vai trò của BTS hiệu quả hơn nhiều so với việc cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon hay bản thân ông đọc hàng trăm bài phát biểu.

Theo đài ABC, Tổng thống Moon Jae In và BTS đã đề cập đến các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, tầm quan trọng của vắc-xin và phát triển bền vững. RM cho biết có nhiều cách khác nhau để người hâm mộ có thể chống lại biến đổi khí hậu. Trưởng nhóm BTS nói: “Tôi nghĩ rằng những thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn, bắt đầu từ việc tái chế đúng cách, nhận thức đúng về các sản phẩm dùng một lần và phân loại rác”.

Nói về tương lai, thành viên J-Hope của BTS cho biết điều mà nhóm nhạc muốn làm nhất sau đại dịch là một buổi hòa nhạc. J-Hope hy vọng rằng mọi người được tiêm chủng và có một môi trường sống an toàn, an toàn đủ để tổ chức buổi hòa nhạc. Theo J-Hope, các buổi biểu diễn âm nhạc là những gì người hâm mộ mong muốn và cũng là những gì BTS mong muốn. J-Hope còn hy vọng một ngày không xa mọi người có thể “nói chuyện mặt đối mặt và trao cho nhau những cái ôm”.

BTS vừa trở về Hàn Quốc sau chuyến công du thành công với vai trò đặc phái viên của tổng thống Ảnh: Newsis BTS đã hoàn thành một lịch trình bận rộn ở New York, gặp gỡ nhiều nghệ sĩ như ban nhạc Coldplay và rapper Megan Thee Stallion, thăm bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. BTS vừa an toàn trở về Hàn Quốc và báo chí Hàn Quốc ghi lại hình ảnh các thành viên BTS rời sân bay Incheon vào sáng 24.9. Là chuyến ra nước ngoài đầu tiên sau hơn hai năm của BTS, chuyến đi này được kỳ vọng khởi đầu trong nhiều chuyến nữa của nhóm.

Theo Yonhap, vào cuối ngày 24.9 (giờ Hàn Quốc), đĩa đơn có tựa đề My Universe, sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa BTS và Coldplay sẽ được ra mắt. Không chỉ ra mắt My Universe, BTS và Coldplay cũng sẽ gửi tặng người hâm mộ bộ phim tài liệu mang tên Inside My Universe vào ngày 26.9.