BTS vượt qua ‘bia miệng’ 7 năm qua như thế nào?

Tin vui đầu năm dành cho BTS, đó là Black Swan hiện ở vị trí 57 trên bảng xếp hạng Billboard hot 100. Đây là ca khúc thứ 8 của nhóm lọt bảng xếp hạng này sau Boy With Luv, Fake Love, Idol, Mic Drop, DNA, Make It Right và Waste It On Me. Vào ngày 17.1, BTS phát hành ca khúc Black Swan, mở đường cho sự trở lại vào tháng 2 của nhóm với album Map of The Soul: 7. BTS có buổi biểu diễn đầu tiên của ca khúc Black Swan vào ngày 28.1 (giờ Mỹ) trong chương trình The Late Late Show With James Corden.