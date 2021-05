Bức tượng Marilyn Monroe gây tranh cãi dữ dội

Bức tượng Marilyn Monroe mang tính biểu tượng của thành phố Palm Springs, California (Mỹ) nhưng không phải ai cũng hài lòng. Tác phẩm điêu khắc mang tên Forever Marilyn bằng thép không gỉ và nhôm, dựa trên tư thế đặc trưng của ngôi sao Marilyn Monroe trong bộ phim The Seven Year Itch (ra rạp năm 1955) là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố Palm Springs từ năm 2012 - 2014 khi được đặt ở khu Tahquitz Canyon Way.

“Cô ấy khiến cho phần lớn mọi người cảm thấy vui. Những bức ảnh được chụp quanh bức tượng, rồi truyền đi khắp nơi trên thế giới sẽ góp phần kích thích du lịch cho thành phố Palm Springs”, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Palm Springs Hilton - Aftab Dada nói.

Ngày 27.3.2014, bức tượng Forever Marilyn được chuyển đến Hamilton, New Jersey; sau đó nó được trưng bày vào năm 2016 ở thành phố Bendigo, Úc. Năm 2018, bức tượng được đặt tại Công viên Latham ở Stamford, Connecticut (Mỹ). Sau 7 năm, nay bức tượng mô tả biểu tượng Hollywood trong chiếc váy hai dây màu trắng xòe rộng sắp được đặt ngay trước lối vào của Bảo tàng nghệ thuật Palm Springs.

Ngôi sao Marilyn Monroe trong phim The Seven Year Itch (1955) ẢNH: PEOPLE

Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ trích vị trí đặt tượng trong tương lai, còn một số người khác cho rằng công trình này "phân biệt giới tính". Louis Grachos, Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật Palm Springs, nói với hội đồng thành phố: “Khi những đứa trẻ rời khỏi bảo tàng, thứ đầu tiên chúng nhìn thấy là áo lót và đồ lót của tác phẩm điêu khắc Marilyn Monroe khổng lồ. Điều này sẽ rất khó chịu”. Bất chấp những lo ngại của ông, hội đồng thành phố Palm Springs đã bỏ phiếu về việc đặt bức tượng tạm thời ở phía trước bảo tàng trong 3 năm tới.

Những người khác cũng chia sẻ mối quan ngại tương tự với ông Louis Grachos. Họ cho rằng bức tượng cổ vũ hành vi quấy rối tình dục và sẽ có ai đó chụp ảnh dưới váy của một người mà họ không hề hay biết. Nữ giáo sư Elizabeth Armstrong đưa ý kiến: “Một bản kiến nghị trên Change.org phản đối bức tượng phản cảm của Marilyn Monroe, hiện có hơn 40.000 chữ ký. Bức tượng là sự phân biệt giới tính”.

Aftab Dada, người đứng đầu tập đoàn du lịch PS Resorts đã mua bức tượng với giá 1 triệu USD, bày tỏ sự kinh ngạc của mình trước lần trở lại gây tranh cãi của tác phẩm tại Palm Springs. “Theo quan điểm của chúng tôi, tượng Marilyn Monroe là điểm thu hút du khách”, Aftab Dada nói. Để dập tắt một số phản ứng dữ dội, Dada cho biết sẽ thực hiện một “nghiên cứu độc lập”, kỹ lưỡng về tác động kinh tế và lợi ích của bức tượng đối với thành phố lẫn bảo tàng.

Được biết từ khi ra đời (2011) và trước khi đến Palm Springs (2012), bức tượng Marilyn Monroe từng được đặt tại thành phố Chicago, Mỹ.