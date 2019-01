Ca khúc mới của cựu Tổng thống Barack Obama vào Billboard

One last time là bài hát nằm trong vở nhạc kịch lừng danh Hamilton. Kể từ tháng 12.2017, hằng tháng, Lin-Manuel Miranda, người đứng sau vở nhạc kịch tung ra bản phối lại các ca khúc trong vở kịch được gọi là Hamildrop. Ngày 20.12 vừa qua, nhà soạn nhạc này đã phát hành One last time như một bản Hamildrop cuối cùng của năm. Ca khúc nằm trong vở Hamilton đoạn ông Obama đọc thư từ biệt của cố Tổng thống George Washington. One last time còn có màn góp giọng của Chris Jackson, người đóng vai Washington trong vở nhạc kịch Broadway. Ngoài ra, BeBe Winans, ca sĩ phúc âm từng 6 lần giành giải Grammy cũng xuất hiện trong bài hát.

ẢNH: TWITTER LIN-MANUEL MIRINDA Ông Barack Omaba trong một buổi tập luyện cho ca khúc One last time

Theo Nielsen Music, kể từ khi ra mắt đến hết ngày 27.12, One last time đã có hơn 307.000 lượt phát theo yêu cầu và 9.000 lượt tải về tại Mỹ. Cơ duyên của ông Brack Obama với nhà soạn nhạc Lin-Manuel Miranda bắt đầu từ tháng 5.2009, khi cựu Tổng thống tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ ở Nhà Trắng. Người đứng sau vở nhạc kịch Hamilton khi đó đã trình diễn một bài hát được gọi là Hamilton Mixtape và thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên mạng.

Sự kiện này giúp truyền cảm hứng cho sự ra đời của vở Hamiltol. Tác phẩm nhanh chóng giành 11 giải Tony cùng giải Grammy 2016 cho album nhạc kịch hay nhất bên cạnh một giải Pulitzer cùng năm. Sau đó, Lin-Manuel Miranda đã trở lại biểu diễn ca khúc One last time như một sự tôn vinh dành cho ông Barack Obama khi lãnh đạo này kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Đó cũng là lý do Lin-Manuel Miranda mời cựu Tổng thống góp giọng trong bản phối mới nhất này.

Trước đó, Tổng thống thứ 44 của Mỹ đã từng xuất hiện trên bảng Billboard 2 lần. Lần đầu là nhờ bộ phim A Moment in History: The Inauguration of Barack Obama (tạm dịch: Thời khắc lịch sử: Lễ nhậm chức của Barack Obama) đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Doanh số DVD TV vào tháng 3.2009. Ngoài ra, ca khúc Pop Off của JX Canon kết hợp với chính trị gia 57 tuổi cũng đạt vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ mới nổi của Billboard và Twitter trong tháng 12.2015.