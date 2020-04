Ca khúc nhạc Hoa lời Việt của nam sinh 10X đứng đầu #zingchart

Bài hát được viết lời Việt và trình bày bởi Doãn Hiếu - giọng ca mới toanh của Vpop năm nay. Doãn Hiếu sinh năm 2002, đang học lớp 12 tại Nghệ An và đi theo mô hình singer - songwriter (nghệ sĩ tự sáng tác tự hát). Tân binh 10X từng gây chú ý với tác phẩm đầu tay Em chỉ cần nói có, sở hữu hơn 2 triệu lượt nghe và 128.000 lượt thích trên Zing MP3 sau một tháng phát hành.

Tuy nhiên, sau khi ra mắt, ca khúc Tình sầu thiên thu muôn lối gây tranh cãi vì có giai điệu giống với khá nhiều bài hát khác. Được biết, phiên bản gốc của ca khúc là Cô phương tự thưởng của Dương Tiểu Tráng (một nghệ sĩ Trung Quốc ). Một số ý kiến còn cho rằng bản tiếng Hoa cũng lấy cảm hứng từ siêu hit Something just like this (The Chainsmokers, Coldplay). Thậm chí, cư dân mạng còn nhận xét giai điệu bài hát này cũng có phần giống với Độ ta không độ nàng từng gây "sóng gió" trên mạng xã hội trước đây.