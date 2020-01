Ca sĩ A Tuân bất ngờ khi bị Phi Nhung 'dụ dỗ' hát ca cổ

Liveshow Cuộc đời bá đạo của A Tuân vừa diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đồng hành với nam ca sĩ trong đêm nhạc lần này chính là những người thầy, người bạn trong suốt 15 năm làm nghề của anh như ca sĩ Phi Nhung, Quang Hà, Chu Bin, Nguyên Vũ, Châu Khải Phong, diễn viên Quốc Tường, Lê Dương Bảo Lâm, Lily Chen, Huỳnh Ái Vy, bé Bảo An...

A Tuân cùng dàn nghệ sĩ “khủng” mang đến cho khán giả một đêm nhạc mãn nhãn và mang đậm dấu ấn của “ông trùm mạng xã hội ”. Được biết, chính nam ca sĩ là người lên ý tưởng và viết kịch bản cho đêm nhạc, từ những tiết mục riêng cho đến những màn kết hợp của anh cùng các đồng nghiệp khác. Trong đêm nhạc, nam ca sĩ thể hiện những ca khúc quen thuộc như Anh còn nợ em, Nụ hôn biệt ly và có màn kết hợp với các nghệ sĩ khác như Chương Tiểu My trong ca khúc Cỏ úa, Châu Khải Phong với Tình anh em, Ngắm hoa lệ rơi...

A Tuân không giấu được xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ tiết lộ về tình bạn đặc biệt với Quang Hà Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, A Tuân song ca Ngỡ cùng nam ca sĩ Quang Hà. Có thể nói, Quang Hà là một người anh em đã gắn bó với A Tuân từ lâu, cả hai luôn hỗ trợ nhau trong nhiều hoạt động. Nên khi A Tuân thực hiện liveshow Cuộc đời bá đạo, sự góp mặt của Quang Hà là không thể thiếu. Nam ca sĩ sau đó mang đến cho khán giả 2 ca khúc hit của mình là Trăm năm không quên và Hoa bằng lăng. Quang Hà cũng không quên bày tỏ lời ngợi khen A Tuân đã thực hiện một liveshow đáng nhớ.

A Tuân gây xúc động khi hòa giọng cùng con gái Bảo An Ảnh: NVCC

Sự xuất hiện của bé Bảo An trong đêm nhạc cũng khiến khán giả chú ý khi hòa giọng cùng anh trong ca khúc Đạo làm con. A Tuân tiết lộ giọng ca nhí là con gái nuôi do anh đỡ đầu và yêu thương nhất. Ca khúc này cũng kỷ niệm 6 năm cả hai gắn bó với nhau. A Tuân tiết lộ anh gặp Bảo An trong chuyến công tác xã hội. Thấy bé ngoan, dễ thương, anh ngỏ lời mời tham gia Phận làm con và cố tình sắp xếp để Bảo An được hát đầu tiên. Đó cũng là lý do nam ca sĩ lựa chọn bài hát cho đêm nhạc đặc biệt này.