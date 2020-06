Ca sĩ Adam Lambert hủy chuyến lưu diễn châu Âu vì Covid-19

Ca sĩ Adam Lambert viết trên Instagram rằng ngày lưu diễn đã bị hủy bỏ vì dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại châu Âu. Chuyến lưu diễn lần này nhằm quảng bá cho album Velvet của ca sĩ nhạc pop 38 tuổi này, được phát hành vào tháng 3, rơi vào thời điểm nhiều nước bắt đầu ban lệnh phong tỏa.

Nam ca sĩ viết: “Tôi rất háo hứng chia sẻ album mới của mình với mọi người, tôi biết tất cả chúng ta đều muốn được nhảy múa trong âm nhạc. Tuy nhiên, vì lý do an toàn sức khỏe cho mọi người và cả chúng tôi khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đây là sự lựa chọn duy nhất”. Anh kết thúc thông báo bằng nhắn gửi mọi người: “Hãy giữ an toàn, chăm sóc lẫn nhau và hy vọng sẽ sớm gặp lại khán giả”.

Adam Lambert “muốn có mối quan hệ lâu dài”

Theo trang tin Martinsville Bulletin, giọng ca For Your Entertainment dự định biểu diễn tại lễ hội Manchester Pride ở Anh vào tháng 8. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, sự kiện thường niên này cũng bị hủy. Người hâm mộ tại châu Âu cảm thấy thất vọng khi lễ hội ở Anh và chuyến lưu diễn của nam ca sĩ bị hủy bỏ. Dù vậy, ít nhất họ cũng đã thưởng thức giọng hát của anh trong một loạt các buổi biểu diễn trên Instagram mà Adam Lambert thực hiện trong chương trình The late late show with James Corden của đài CBS (Mỹ) vào tuần trước.

Tờ Daily Mail cho rằng việc hủy chuyến lưu diễn cũng có thể là dịp để Adam Lambert bớt bận rộn và có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm cá nhân. Tháng trước, Adam Lambert từng chia sẻ với báo Sydney Morning Herald (Úc) rằng anh “muốn có một mối quan hệ lâu dài” sau khi nam ca sĩ chia tay bạn trai - người mẫu Jaci Costa Polo vào tháng 11.2019. “Sâu thẳm trong tôi là một người lãng mạn nhưng tôi quá bận rộn với công việc đến nỗi khó có thể có được một mối quan hệ lâu dài”, Adam Lambert thừa nhận.

Adam Lambert (trái) quen bạn trai Javi Costa Polo qua mạng Ảnh: Popsugar Cũng theo tờ Daily Mail, album Velvet của Adam Lambert nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhưng doanh số của Velvet lại kém nhất trong số các album phòng thu của anh từ trước tới nay. Album Velvet chỉ đứng thứ 89 trong bảng xếp hạng Billboard 200.

Trước thông báo hủy chuyến lưu diễn của nam ca sĩ Adam Lambert, Bob Dylan đã thông báo hủy chuyến lưu diễn mùa hè nhằm quảng bá cho album phòng thu Rough and Rowdy Ways. Đầu tháng 3, Bob Dylan cho biết tổ chức chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ, dự kiến diễn ra trong tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, mới đây ông thông báo hủy bỏ lịch trình do ảnh hưởng của Covid-19 và không đưa ra bất kỳ chương trình biểu diễn thay thế trong năm nay.