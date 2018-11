Ca sĩ Hồng Hạnh tiết lộ mối duyên giữa mẹ ruột và nhạc sĩ Phạm Duy

5 nghệ sĩ thuộc Trung tâm thực nghiệm - Trường Múa TP.HCM sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục, do Thùy Chi biên đạo, cùng dàn nhạc Anh quốc Orchestra of the Age of Enlightenment trong đêm nhạc cổ điển Toyota 2018 vào 17.11.