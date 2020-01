Ca sĩ Mỹ bị bắt trước thềm Lễ trao giải Grammy vì bị nghi cướp của

Joe Tacopina - luật sư của YG tuyên bố với Fox News rằng nam rapper sẽ sớm được thả đồng thời nhấn mạnh ngôi sao 30 tuổi hoàn toàn bất ngờ về chuyện này. Đại diện pháp lý của giọng ca Go lokocũng nhấn mạnh các cáo buộc lần này không những lộ rõ sự mơ hồ mà còn đề cập đến những vấn đề không đúng sự thật. Joe Tacopina khẳng định thân chủ của mình hoàn toàn vô tội. “Chúng tôi đang hoàn tất khoản tiền tại ngoại. Thật lòng mà nói, tôi nghi ngờ chuyện này xảy ra vào thời điểm hiện tại không phải do vô tình mà mục đích YG bị bắt là để ngăn cậu ấy tưởng niệm Nipsey tại Lễ trao giải Grammy diễn ra vào chủ nhật này”, luật sư của YG nói thêm. Được biết, trong Lễ trao giải Grammy lần thứ 62 diễn ra vào 26.1 tới, YG cùng với John Legend và Meek Mill sẽ biểu diễn trên sân khấu để tưởng nhớ Nipsey Hussle - nam rapper bị bắn chết vào tháng 3.2019.

YG sinh năm 1990 và được biết đến là một rapper trẻ tài năng của làng nhạc Mỹ. Trong 15 năm hoạt động nghệ thuật , ngôi sao 30 tuổi sở hữu nhiều album phòng thu cùng hàng loạt đĩa đơn nổi bật như: My Krazy Life, Blame It On the Streets, Still Brazy, Stay Dangerous… YG từng trải qua nhiều ồn ào pháp lý và có những phát ngôn nhạy cảm về vấn đề đồng tính trong quá khứ. Tháng 6.2015, nam nghệ sĩ này từng bị bắn nhưng có thái độ bất hợp tác khi cảnh sát điều tra về vụ tấn công này.