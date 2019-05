Ca sĩ người Brazil thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

Thông tin về cái chết của nam ca sĩ này được xác nhận bởi chính quản lý của anh trên tạp chí US. Người quản lý nói: “Tôi muốn thông báo đến mọi người một thông tin bất ngờ. Gabriel Diniz đã qua đời và gia đình, bạn bè cũng như người hâm mộ đang cảm thấy rất buồn trước sự ra đi này”. Cha và bạn gái của nam ca sĩ xấu số cũng đã đến nơi xảy ra vụ tai nạn để nhận xác của Gabriel Diniz.

Theo The Guardian, chuyến bay của Gabriel Diniz cất cánh từ Salvador thuộc bang Bahia vào ngày 27.5 và đến thành phố Maceió nằm ở bờ biển phía đông của Brazil. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã bị rơi tại Porto do Mato (Estância) trong điều kiện thời tiết xấu. Cả hai phi công trên chuyến bay này cũng thiệt mạng. Lý do về vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Ảnh: Instagram NV Sự ra đi của Gabriel Diniz khiến người hâm mộ tiếc nuối cho một tài năng âm nhạc của Brazil

Theo truyền thông Brazil, loại phi cơ Piper PA-28 Cheroke mà nam ca sĩ sử dụng có khả năng vận chuyển hàng không nhưng không được cấp phép để vận chuyển hành khách . Loại phi cơ này thường được sử dụng trong việc đào tạo phi công nhưng nam ca sĩ này đã dùng nó một cách trái phép. Cha của nam ca sĩ nói rằng chính ông là người đã thuê và trả tiền cho chuyến bay (thuộc hãng máy bay Aeroclube de Alagoas) của con trai để anh đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 25 của bạn gái. Cơ quan hàng không của Brazil đã đình chỉ hãng máy bay Aeroclube de Alagoas và tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.