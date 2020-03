Ca sĩ Pha Lê: Tôi không hối hận việc từng phát ngôn 'muốn đi làm gái'

* Từ lúc dịch Covid-19 bùng phát đến hiện tại, công việc của Pha Lê bị ảnh hưởng như thế nào?

- Tôi không biết mọi người như thế nào. Nhưng việc của tôi là kinh doanh đồ ăn, cho nên ai bị ảnh hưởng chứ đồ ăn thì không bị ảnh hưởng. Từ xưa đến giờ, tôi không công khai chuyện này, bây giờ mới thò đầu ra đường, ra quán để mọi người biết thôi. Từ xưa đến giờ, 3 năm nay, tôi sống bằng việc giao đồ ăn hết đó. Dù có dịch hay không có dịch thì tôi vẫn giao đồ ăn. Lượng khách của tôi rất tốt cho nên mọi người nhìn thấy quán rất đông…

* Có phải việc kinh doanh đã đủ sống rồi nên Pha Lê chẳng quan tâm đến việc ca hát? - Đúng. Chắc chắn.

Nữ ca sĩ Pha Lê không còn mặn mà với ca hát thay vào đó cô tập trung vào việc kinh doanh Ảnh: NVCC

* Nhưng suốt ngày ở trong bếp như vậy, máu nghệ sĩ có thôi thúc chị lên sân khấu không?

- Không. Cơm áo gạo tiền đã nằm trong đầu mình thì không có một giây nào mình nghĩ đến hát đâu. Tại vì đang tính toán tiền, phải trả lương, còn một trăm thứ thì làm gì tính được chuyện đó. Không tính được đâu. Tôi không có bị nhớ hát hay gì hết, tại vì không còn thời gian nữa, về nhà thả người xuống một cái là ngủ lăn quay rồi.

* Nếu kinh doanh đã đủ sống, vậy việc ra sản phẩm có mục đích gì?

- Pha Lê là đứa thích cái gì thì làm cái nấy. Làm cho vui vậy đó, kỷ niệm 10 năm vào nghề.

* Bất kỳ nghệ sĩ nào ra sản phẩm đều muốn được triệu view, Pha Lê có mong muốn vậy không?

- Tôi muốn chứ nhưng tôi biết vị trí của mình như thế nào, cho nên bảo là view trăm triệu thì con số đó quá xa vời với tôi. Tôi không phải là một người quá hot. Sản phẩm này là thứ để mọi người mở đi mở lại nghe cho vui, rồi sau này con cháu tôi cũng có cái xem lại.

Trải qua những thăng trầm trong quá khứ, Pha Lê chọn cách sống vui vẻ, hài lòng với thực tại Ảnh: NVCC

* Pha Lê từng nói rằng chưa bao giờ ngại dư luận, vậy từ đâu mà chị có ý tưởng đó?

- Vài năm gần đây khi tôi lớn. Hồi trước ai comment (bình luận) cũng sợ, sợ ra đường bị người ta đánh, rất là sợ. Khi trải qua quá nhiều chuyện thì nhận ra chẳng ai đụng đến mình, trên mạng toàn nói thôi à. Càng đi làm mình nhận ra rằng những người đi làm không có ai có thời gian comment hết. Những đứa bình luận thứ nhất là không công ăn việc làm, rồi các em trẻ thì không trách được, họ hiếu thắng và khoái làm tổn tương người khác. Nếu họ làm tổn thương mình thì họ vui, vậy đừng để họ làm tổn thương mình. Chưa kể, đấy không phải là khán giả của tôi. Tôi không cần những người không thích tôi.

* Trong hàng loạt phát ngôn gây sốc, trong đó, Pha Lê từng có ý định muốn “làm gái”, vậy Pha Lê có từng hối hận về điều này?

- Không! Vì ngày xưa nghĩ thế thì nói như thế, vậy thì làm gì phải hối hận. Ngày xưa tôi nghĩ như thế vì tôi thấy “làm gái” sướng quá, chẳng mất cái gì lại còn kiếm được tiền, có nhà lầu, xe hơi còn bản thân hát miệt mài vẫn không được đồng nào. Mình có quyền có suy nghĩ đấy nên không việc gì phải hối hận. Tôi có quyền nghĩ như thế nhưng có bao giờ tôi “làm gái” đâu. Nếu mình làm thì bây giờ tôi suy nghĩ lại mới hối hận còn suy nghĩ thì tôi còn nghĩ nhiều thứ kinh hoàng lắm!

* Với tâm lý bình thản như vậy, phải chăng Pha Lê đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ?

- Ngày xưa tôi nóng tính lắm, như nhắc đến chuyện nợ thôi thì tôi nóng đến hộc máu mồm ra luôn. Tôi phải đi chụp não. Não tôi rất hẹp, khi tức giận nó căng ra, máu không lên được, nó sẽ thổ máu ra bên ngoài. Mỗi lần như vậy đau lắm, cả bao tử tôi nữa… Nên mình sống vui từ trong mình ra đi…

* Vừa rồi, chị có đăng đàn tố một hoa hậu quỵt tiền, cụ thể chuyện này như thế nào?

- Những chuyện này thì tôi không đưa lên báo được. Với người cho vay tiền mà đòi tiền mà đưa lên báo hay Facebook mà đòi được tiền hết. Những chuyện đó phải là bên ngoài.

* Vậy tại sao chị lại viết lên Facebook làm gì thay vì gọi điện thoại hoặc trực tiếp xử lý?

- Tức quá nên phải viết lên. Nếu mà tôi đã muốn nêu đích danh, muốn báo chí can thiệp thì tôi làm rồi. Nhưng mà không ai đòi nợ mà làm như thế. Tôi nghĩ mọi người biết cô ấy là ai rồi, tôi cũng báo hẳn công an rồi. Mất số tiền đó, tôi chấp nhận luôn. Nhưng tôi không thể để cô ấy nợ tiền người ta mà tung tăng ngoài đấy được. Nếu công an không giải quyết thì tôi sẽ nhờ lên báo. Đây không phải chuyện showbiz đứa này ghét đứa kia nói xấu nhau, đây là hành vi phạm tội. Không thể để một kẻ tội phạm ngoài đường được.

* Pha Lê đã nghĩ đến chuyện tìm cho mình bến đỗ chưa?

- Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này luôn. Tôi thấy như thế này thì vui, càng ngày mình càng có những cặp đôi rất đẹp đến khi người ta chia tay thì vỡ mộng. Vì sao, tại vì người ta luôn thấy được sự xây dựng, còn tôi không xây dựng nó thì tôi thấy vui. Tôi không bao giờ hứa hẹn hay gì, còn bến đỗ hay không thì tôi không đi tìm. Nếu nó đến thì mình nhận. Nếu có kết hôn và ly dị thì cũng bình thường. Đám cưới cũng là thủ tục thôi mà quan trọng là sống với nhau đàng hoàng.

Ca sĩ Pha Lê luôn tự hào về bạn trai kém tuổi là một người kinh doanh giỏi và cho cô những lời khuyên hữu ích trong kinh doanh Ảnh: NVCC

* Dù không đặt nhiều hi vọng vào tình cảm nhưng khán giả lại bất ngờ khi thấy Pha Lê xuất hiện bên người mới. Cụ thể, chị và bạn trai quen nhau như thế nào?

- Chỉ là công việc thôi. Emmanuel Shin là giám đốc một công ty marketing do anh ấy làm chủ và tôi là một đối tác làm ăn. Dù bạn ấy trẻ nhưng đối với tôi thì một người đàn ông bất tài không thể nào đến với tôi được. Vì tôi làm việc với bạn nên biết bạn đấy rất giỏi. Bạn còn rất trẻ và đến Việt Nam lập nghiệp nên cần có thời gian, bây giờ người ta chưa giàu nhưng từ từ người ta giàu.

* Pha Lê có gặp trở ngại gì khi yêu bạn trai kém tuổi không?

- Tôi và bạn ấy không chênh lệch nhiều đâu, chỉ có một tuổi thôi. Từ trước đến giờ Pha Lê toàn yêu 7X. Bây giờ tôi lại yêu người kém tuổi nhưng có cái đầu “tốt”. Ngày xưa tại sao mọi người hay bảo tại sao Pha Lê lại phủ nhận chuyện “phi công lái máy bay bà già” vì ngày xưa tôi không phải “bà già” nên tôi mới cay cú nhưng bây giờ đến tuổi này rồi tôi lại có suy nghĩ khác.

* Pha Lê nói rằng bản thân không yêu đàn ông bất tài, vậy có phải “giàu” là tiêu chí quan trọng hàng đầu của chị?

- Đúng vậy. Thật ra bạn trai tôi giỏi lắm! Cực kỳ giỏi. Có những người giỏi nhưng họ sẽ “ngã ngựa” vì lý do nào đấy, có thể là vì kinh tế thay đổi hay những chuyện khác, đó là chuyện bình thường. Nhưng người yêu của tôi là người đàn ông cực kỳ giỏi và dạy tôi rất nhiều. Điều đó rất quan trọng.

* Bạn trai có đọc về những chuyện thị phi của Pha Lê trên báo chí?

- Bạn ấy đọc nó suốt ngày, biết lên Google dịch. Nhưng bạn ấy là con của một siêu mẫu cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc thế hệ trước. Bạn ấy lớn lên trong một môi trường showbiz và quá hiểu showbiz là như thế nào. Shin lạc quan kinh khủng và bạn ấy truyền cho tôi sự lạc quan đó. Bạn ấy luôn động viên tôi. Vậy khi người đàn ông của mình không để ý những điều đó thì tại sao tôi phải để trong lòng.

* Bạn trai có hỗ trợ tài chính khi Pha Lê ra MV hay kinh doanh quán ốc?

- Không! Không bao giờ. Thứ nhất, bạn ấy không có đủ tài chính để hỗ trợ tôi nhưng bạn ấy cho tôi một điều mà không một người đàn ông nào có thể làm được, đó là tinh thần. Tôi làm điều gì bạn ấy cũng ở cạnh tôi. Ví dụ như Shin thường đến quán làm phục vụ, bạn ấy cho tôi cảm giác mình không đơn độc.

Pha Lê và bạn trai đã nghĩ đến chuyện sinh con nhưng không quan trọng chuyện đám cưới Ảnh: NVCC

* Pha Lê và bạn trai có sống chung nhà không?

- Từ thứ hai đến thứ năm bạn ấy ở công ty. Những ngày cuối tuần nghỉ làm thì bạn về bên tôi, giống như cả hai có thời gian dành cho nhau.

* Nếu sống chung, hai dự định sẽ sống ở đâu và có nghĩ đến chuyện sinh con không?

- Cả hai đều thích sống ở Việt Nam. Chúng tôi cũng có nghĩ đến chuyện sinh con nhưng bây giờ chưa có. Có con trước rồi tính cưới sau. Khi có con nếu thích thì cưới còn không thì thôi.

* Vậy gia đình của Shin có đồng ý với mối quan hệ này?

- Họ luôn vui vẻ, thoải mái. Mẹ của bạn ấy cũng là mẹ đơn thân nên không sao cả. Bạn ấy nhìn thấy mẹ của mình là người trong showbiz Hàn mà còn làm mẹ đơn thân thì chuyện này chẳng là gì so với áp lực bên đấy.

* Bạn trai có bao giờ góp ý phong cách ăn mặc gợi cảm của Pha Lê?

- Suốt ngày! Cứ hở là đòi “chặt cổ” (cười). Thật ra là chọc ghẹo nhau thế thôi nhưng khi thấy tôi mặc đồ gợi cảm thì ngay lập tức bạn ấy nhắc nhở. Không phải là cấm đoán gì nhưng bây giờ ở tuổi này rồi không thể mặc hở như ngày xưa. Ngày xưa mình còn trẻ trung có bao nhiêu thì khoe ra hết rồi.

* Cảm ơn Pha Lê đã dành thời gian chia sẻ!