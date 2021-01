Ca sĩ Phương Anh: Hát ca đoàn, học nhạc viện và nổi tiếng nhờ bolero

Lần đầu đoạt cúp Mai Vàng (năm 2018), Phương Anh bảo đó là nhờ may mắn. Nhưng khi nhận chiếc cúp này lần thứ 2 (năm 2020), nữ ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất bày tỏ: "Đối với bất cứ giải thưởng nào cũng cần có may mắn bên cạnh năng lực của bản thân. Với giải Mai Vàng, Phương Anh nghĩ tất cả nghệ sĩ được đề cử đều đã chứng minh được năng lực của mình và tất cả đều xứng đáng nhận giải, phần còn lại vẫn là sự may mắn. Tuy nhiên theo Phương Anh thì may mắn không phải tự nhiên mà đến, cần có sự nỗ lực không ngừng từ bản thân và sự tin yêu của khán giả".

Ca sĩ Phương Anh vừa nhận giải Mai Vàng 2020 ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca Ảnh: Phan Thành Cân

* Theo Phương Anh, giải đồng cuộc thi Thần tượng bolero là cánh cửa mở ra một trang mới trong cuộc đời, vậy Mai Vàng có ý nghĩa thế nào trong hành trình ca hát của Phương Anh? - Ca sĩ Phương Anh: Thần tượng bolero đã đưa Phương Anh rẽ sang một hướng mới trong sự nghiệp của mình, Phương Anh nhận ra rằng mình thật sự thích hợp với thể loại bolero và dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, từ đó đã theo đuổi và phát triển sự nghiệp với dòng nhạc này và may mắn được khán giả yêu thương đón nhận. Giải Mai Vàng năm 2018 và năm 2020 như là sự xác nhận lựa chọn của Phương Anh là đúng đắn, từ đó giúp mình tự tin hơn nữa trong việc theo đuổi dòng nhạc này. * Gõ tên "Phương Anh boleo" trên Google, cho ra kết quả: sinh năm 1993 ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên khi giọng hát bolero mùi và mượt là cô gái sống ở Tây Nguyên? - Phương Anh được sinh ra tại thị xã Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột. Ba mẹ của Phương Anh là người gốc Huế, gia đình có 6 anh chị em. Phương Anh đam mê ca hát từ nhỏ và thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường từ tiểu học. Mẹ Phương Anh hát rất hay. Có lẽ Phương Anh thừa hưởng giọng hát từ mẹ. Cho phép Phương Anh được nói thêm một chút về gia đình, là ba của Phương Anh điêu khắc và vẽ rất đẹp. Ba mẹ đều là người Huế, vào Buôn Ma Thuột sinh sống . Sau tai nạn năm 1998, ba Phương Anh không còn lao động được nữa. Trong nhà Phương Anh là con gái theo gien mẹ có giọng hát, còn con trai thì ảnh hưởng ba nên điêu khắc và vẽ rất đẹp. Âm nhạc thì cả ba mẹ đều yêu thích, từ nhỏ hai chị em Phương Anh và Phương Ý được nghe những lời ru tiếng hát của mẹ, nên có lẽ chất dân ca và bolero đã thấm vào máu luôn rồi. Bolero là lựa chọn đúng đắn * Phương Anh từng chia sẻ mình tham gia ca đoàn từ sớm, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện (hệ Trung cấp thanh nhạc), cũng đi hát nhạc trẻ nhưng lại thành công với bolero. Các kỹ thuật trong từng chuyên môn bổ trợ thế nào cho Phương Anh? - Khi học tại Nhạc viện TP.HCM, Phương Anh được đào tạo theo dòng nhạc cổ điển, đó là lợi thế để hát nhạc Thánh ca. Nhưng hát trữ tình, bolero thì Phương Anh vận dụng một một ít kỹ thuật cần thiết được đào tạo để hát thôi. Vì bolero thì cần hát cảm xúc tự nhiên, phải cần độ ngấm nên Phương Anh cũng không vận dụng kỹ thuật nhiều vào đó.

Thời gian đầu khi Phương Anh mới theo dòng nhạc cổ điển và sau đó hát bolero thì cảm thấy thực sự khó khăn khi thể hiện song song hai dòng nhạc và xử lý hai cách khác nhau hoàn toàn. Thật sự Phương Anh cũng hoang mang và không biết phải chọn hướng nào nên quyết định thử hát song song một thời gian, mới nhận thấy rằng việc luyện thanh và hát dòng nhạc cổ điển giúp cho cột hơi của mình vững hơn, điều này hỗ trợ rất nhiều cho giọng hát để mình có thể xử lý bất cứ dòng nhạc nào. Còn bolero thì xuất phát tự nhiên, có những người không cần phải học cũng hát rất hay rồi. Nhưng khi kết hợp cả hai lại thì Phương Anh lại cảm thấy đó là chất riêng của mình (cười).

Sắp tới, Phương Anh cho biết sẽ thử sức với dòng nhạc dân ca ba miền Ảnh: Phan Thành Cân

* Phương Anh sẽ phát triển sự nghiệp như một ca sĩ đa năng?