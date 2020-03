Ca sĩ Y Thanh: ‘Hạnh phúc nhất là được hát trên quê hương’

Niềm mong mỏi, chờ đợi ấy của ca sĩ Y Thanh đã được thực hiện vào năm 2009. Quê mẹ Việt Nam dang rộng vòng tay đón nhận chàng nghệ sĩ trẻ trở về. Tại TP.HCM, Y Thanh vừa tiếp tục học tại Nhạc viện vừa tham gia dạy tiếng Anh, đi hát cho nhiều tụ điểm ca nhạc trong thành phố, rồi làm cố vấn của nhiều game show truyền hình như: Nhảy cùng âm nhạc và bước nhảy, Tỏa sáng tài năng châu Á tuyển chọn tài năng thi X-Factor…, làm biên đạo cho các chương trình So you think you can dance, Vietnam Idol...