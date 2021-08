Các hãng phim Hollywood thay đổi chiến lược kinh doanh

Ngoài Hãng Disney tiên phong đưa phim lên nền tảng trực tuyến Disney+ để “cứu” những bom tấn như Mulan, Raya and the Last Dragon hay gần đây nhất là Black Widow , Jungle Cruise, câu chuyện tiếp tục “nóng” lên với Hãng Paramount Pictures.

Theo IndieWire, hãng này vừa quyết định đưa những phim sau khi chiếu rạp 45 ngày lên nền tảng trực tuyến Paramount+ (cả Paramount và Paramount+ đều thuộc sở hữu của Tập đoàn truyền thông ViacomCBS), chẳng hạn như A Quiet Place Part II xuất xưởng hôm 28.5. Bom tấn Mission: Impossible 7 (dự kiến chiếu 27.5.2022) và các phim khác cũng sẽ tương tự. Đó là với những dự án lớn. Những dự án trung bình và nhỏ thì thời gian trụ lại rạp chiếu chỉ còn 30 ngày.

Hãng Universal Pictures (thuộc sở hữu của Comcast - tập đoàn sở hữu cả nền tảng trực tuyến Peacock) lại tìm đầu ra cho các phim theo kiểu xoay vòng. Theo The Wall Street Journal, từ năm sau, các dự án bom tấn khai thác những thương hiệu đình đám của Universal như Jurassic World: Dominion (dự kiến chiếu 10.6.2022), Minions: The Rise of Gru (dự kiến xuất xưởng 1.7.2022) hay Puss in Boots: The Last Wish (dự kiến ra mắt 23.9.2022) sau khi chiếu trên nền tảng Peacock 4 tháng thì sẽ được chiếu tiếp trên nền tảng Prime Video ( Amazon sở hữu) trong 10 tháng do Amazon đã ký thỏa thuận với Comcast, rồi các phim này lại được chiếu trên Peacock trong 4 tháng tiếp theo.