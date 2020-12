Hãng Warner Bros. sẽ bị kiện vì đưa các bom tấn chiếu trực tuyến?

Theo thông tin ban đầu, hãng Warner Bros. sẽ đưa 17 phim bao gồm Dune, Godzilla vs. Kong, King Richard, Reminiscence, In the Heights, Those Who Wish Me Dead, Mortal Kombat, Judas and the Black Messiah, Little Things, Space Jam: A New Legacy, Malignant, The Suicide Squad, The Matrix 4, Cry Macho, The Many Saints of Newark, Tom&Jerry và The Conjuring: The Devil Made Me Do It lên HBO Max cùng thời điểm với ngày ra rạp của các phim này. Động thái của hãng ngay lập tức hứng chịu sự chỉ trích của AMC , chuỗi rạp chiếu lớn nhất ở Mỹ cũng như nhiều nhà làm phim, hãng phim khác mà mới nhất là Legendary Entertainment.