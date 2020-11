Cuốn sách đầu tiên về ‘quái kiệt’ làng điện ảnh Christopher Nolan có gì hấp dẫn?

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Los Angeles Times ngày 3.11, đạo diễn Anh Christopher Nolan chia sẻ những câu chuyện thú vị xoay quanh cuốn sách viết về ông mang tên The Nolan Variations: The Movies, Mysteries, and Marvels of Christopher Nolan, do nhà phê bình phim người Anh Tom Shone chấp bút.

Cuốn sách được hình thành từ hàng chục giờ trò chuyện giữa Tom Shone với Christopher Nolan nhằm khám phá chủ đề và nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại trong sự nghiệp của vị đạo diễn nổi tiếng như thời gian, ký ức, mê cung… Hành trình này được tái hiện kể từ bộ phim điện ảnh đầu tay Following (1998) đến loạt bom tấn Batman Begins (2005), Dunkirk (2017) và gần đây nhất là Tenet phát hành hồi tháng 8. Theo Tom Shone, những sáng tạo của Nolan luôn vẫy gọi khán giả đi vào một thế giới rộng lớn và phong phú.

Ban đầu, Christopher Nolan từ chối tham gia dự án vì không hiểu rõ hình thức cuốn sách và cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng. Ông cũng nêu rõ ý kiến phản đối dòng sách tiểu sử trên thị trường. “Tôi tâm đắc với quan điểm của tác giả người Đức có bút danh B.Traven rằng loại tiểu sử duy nhất mà một người làm nghề sáng tạo nên chính là tác phẩm của họ”, nhà làm phim giải thích.

Christopher Nolan (giữa) trao đổi với nhà sản xuất Emma Thomas và nam diễn viên John David Washington trên phim trường Tenet ẢNH: WARNER BROS.

Tom Shone đã thuyết phục Christopher Nolan bằng cách gợi mở yếu tố cá nhân trong cuốn sách, khi mỗi bộ phim đều là sự phản chiếu điều gì đó ẩn sâu bên trong nam đạo diễn. Do đó, The Nolan Variations: The Movies, Mysteries, and Marvels of Christopher Nolan không chỉ giải mã những bí mật xuyên suốt trên con đường nghệ thuật của Christopher Nolan, mà còn tiết lộ nhiều câu chuyện bên lề cuộc sống của “quái kiệt” làng điện ảnh như quá trình học tập xuyên Đại Tây Dương hay trải nghiệm trong trường nội trú… “Tôi nghĩ điều thú vị nằm ở những cuộc đối thoại, nó làm nên một phần quan trọng của cuốn sách”, Christopher Nolan bật mí.

Lần đầu lên tiếng về việc bom tấn Tenet phát hành giữa dịch Covid-19

Christopher Nolan thường không đưa ra bất kỳ diễn giải nào về “đứa con tinh thần” của mình vì ông tin rằng khán giả mới chính là người quyết định số phận của chúng. Người chấp bút Tom Shone cũng yêu thích sự mơ hồ, nghịch lý mà Nolan vẽ ra. Vì thế, ông sẽ không săn lùng câu trả lời cho cái kết của bom tấn Inceptionhay điều gì đó tương tự. “Tôi muốn viết một cuốn sách về công việc của anh ấy, nhưng tôi không muốn đánh mất đi sự huyền bí của nó”, Tom Shone khẳng định.

Ngoài thông tin xoay quanh cuốn sách vừa ra mắt, Christopher Nolan cũng lần đầu lên tiếng về việc bom tấn Tenet phát hành giữa mùa dịch Covid-19. “Tôi vui mừng khi Warner Bros. đưa Tenet ra rạp và nó đã kiếm được 350 triệu USD”, nhà làm phim chia sẻ. Trong khi Christopher Nolan hài lòng về doanh thu toàn cầu của tác phẩm, một số nhà sản xuất lại nhận xét đây là kết quả đáng thất vọng, dẫn đến phản ứng dây chuyền là nhiều bom tấn khác phải đồng loạt dời lịch chiếu.