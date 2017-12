Các nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ như: Diễm My (6X), Thủy Hương, Giáng My, Hà Kiều Anh, Mỹ Linh, Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Lan Khuê, Trương Thị May, Tóc Tiên, Phạm Hương, Lệ Hằng, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Angela Phương Trinh, Diễm My (9X), Hoàng Yến, Minh Triệu, Lâm Thu Hằng, Lê Thúy, Lê Xuân Tiền, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Kha Mỹ Vân... sẽ cùng xuất hiện trong bộ ảnh được thực hiện nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Đây là các người đẹp từng tham gia trình diễn mẫu thiết kế của anh.



Các bức ảnh chụp nghệ sĩ bán khỏa thân với phụ kiện bằng hoa do Đỗ Mạnh Cường sáng tạo sẽ được triển lãm tại Bảo tàng TP.HCM từ ngày 30.12.2017 - 5.1.2018, sau đó sẽ tiếp tục triển lãm tại Hà Nội. Loạt ảnh thể hiện vẻ đẹp tối giản, tinh tế mà nhà thiết kế muốn hướng đến.

Show diễn thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề của Đỗ Mạnh Cường với tên gọi The muse (Nàng thơ) 2 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30.12 tại Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế SECC, Q.7, TP.HCM. 32 người mẫu trong triển lãm sẽ tham gia biểu diễn và làm khách mời ở sự kiện này.

Dạ Ly