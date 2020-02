Calvin Harris bị nghi lộ ảnh khoả thân do gạ tình người lạ

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng đang bàn tán xôn xao về những bức ảnh nhạy cảm được cho là của nhà sản xuất âm nhạc người Scotland. Mặc dù không để lộ mặt nhưng những đặc điểm cơ thể của Calvin Harris khiến công chúng không khỏi nghi ngờ.

Chỉ trong vòng một ngày xảy ra sự việc, tên tuổi của anh đã trở thành từ khoá thịnh thành trên trang tìm kiếm Google với hơn 20.000 lượt truy cập. Chính điều này cũng khiến giới báo chí cũng như các trang mạng xã hội quan tâm, theo dõi.

Bức ảnh được cư dân mạng lan truyền, cho thấy những đặc điểm trùng khớp giữa cơ thể Calvin Harris và chủ nhân bức ảnh khoả thân. Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc khởi nguồn khi những thông tin cá nhân cùng hàng loạt ảnh riêng tư của bạn trai cũ Taylor Swift bất ngờ bị rò rỉ trên hàng loạt trang web. Theo suy đoán, một số người cho rằng chính anh đã cố tình gửi ảnh khoả thân đến những cô gái lạ mặt nhưng không may bị phát tán và lan truyền.

Trên mạng xã hội Twitter, một làn sóng tranh cãi đang diễn ra. Trong khi một số người hiếu kỳ truy lùng bức ảnh của nam DJ, đa phần ý kiến tỏ ra vô cùng bức xúc về chỉ trích thiếu cơ sở và xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Đáng chú ý, sự kiện trở nên cao trào khi loạt người hâm mộ liên tục gọi tên, đính tag nữ ca sĩ Taylor Swift vì mối quan hệ thân thiết của cả hai trước đó.

Calvin Harris trở thành từ khoá thịnh hành trên Google với hơn 20.000 lượt tìm kiếm Ảnh: FBNV

Đáp lại sự việc, hàng loạt người hâm mộ giọng ca Lover thẳng thắn kêu gọi chấm dứt hành động khiếm nhã trên. Một chủ khoản bức xúc: “Chuyện của Calvin và Taylor đã kết thúc, làm ơn đừng đưa cô ấy vào sự việc”. Song, một số khác cũng lên tiếng: “Tôi không quan tâm những bức ảnh của Calvin, hãy hành xử văn minh và đừng đụng đến thần tượng của tôi nữa”.

Hiện tại, nguyên nhân rò rỉ và sự thật về những bức ảnh khoả thân vẫn chưa sáng tỏ. Về phía Calvin Harris, hiện anh chưa có bất kỳ phản hồi gì về sự việc. Trên trang cá nhân, anh vẫn đăng tải những khoảnh khắc đời thường cùng công việc âm nhạc yêu thích.

Calvin Harris từng hẹn hò với Taylor Swift. Ảnh: Chụp màn hình

Calvin Harris sinh ngày 17 tháng 1 năm 1984. Anh được khán giả biết đến với hàng loạt vai trò như: DJ, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Tên tuổi của Calvin Harris trở nên nổi tiếng toàn thế giới với album 18 Months. Ngoài ra loạt ca khúc trong đĩa đơn của anh cũng lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard.

Đáng chú ý, 7 đĩa đơn từ album bao gồm: Bounce, Let’s Go, We'll Be Coming Back, Sweet Nothing, Drinking from the Bottle, I Need Your Love, Thinking About You… cùng bản hit We Found Love mà anh hợp tác với Rihanna lọt top 10 của bảng xếp hạng UK Singles Chart. Chính kết quả ấn tượng này đã giúp Calvin Harris trở thành nghệ sĩ đầu tiên phá vỡ kỷ lục trước đó của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.