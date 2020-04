Cameron Diaz lần đầu tiết lộ cuộc sống làm mẹ bỉm sữa ở tuổi gần 50

Cameron Diaz sinh năm 1972, cô được biết đến là một diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất tài năng người Mỹ. Mỹ nhân 47 tuổi trở thành ngôi sao đắt giá của màn ảnh Hollywood nhờ xuất hiện trong các tác phẩm nổi tiếng như: The Mask, My best friend’s wedding, There’s something about Mary, Knight and day, The Green Hornet… Đặc biệt, Cameron Diaz được nhiều người biết đến với vai “thiên thần” Natalie Cook trong tác phẩm hành động Những thiên thần của Charlie có hai phần phim lần lượt được ra mắt vào năm 2000 và 2003. Sau bộ phim Annie phát hành năm 2014, ngôi sao U50 tuyên bố từ giã sự nghiệp diễn xuất. Rời xa màn ảnh, Cameron Diaz dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, tham gia các động cộng đồng và viết sách.