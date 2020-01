Minh tinh Cameron Diaz sinh con gái đầu lòng ở tuổi 47

Thông qua bài viết mới nhất trên trang Instagram cá nhân có hơn 5,8 triệu người theo dõi, sao phim Những thiên thần của Charlie thông báo vợ chồng cô vừa đón thêm thành viên mới đến với tổ ấm nhỏ. “Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc, may mắn và biết ơn khi bắt đầu một thập niên mới bằng thông báo về sự ra đời của con gái chúng tôi, bé Raddix Madden”, minh tinh đình đám vui mừng báo tin vui đến người hâm mộ. Nữ diễn viên cũng cho biết con gái vừa chào đời đã lập tức chiếm trọn trái tim của bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình.

Cameron Diaz và ông xã Benji Madden cũng lên kế hoạch giữ cuộc sống của con gái nhỏ một cách riêng tư. “Mặc dù chúng tôi rất vui mừng khi báo tin này song hai vợ chồng cũng nhận thấy bản năng bảo vệ sự riêng tư của thiên thần nhỏ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi sẽ không đăng ảnh hay tiết lộ thêm thông tin gì về con gái ngoại trừ việc bé rất dễ thương”, sao phim The Other Woman bày tỏ. Khép lại bài đăng, nữ diễn viên gửi lời chúc năm mới đến đông đảo người hâm mộ và ký tên hai vợ chồng. Được biết, Raddix Madden là con gái đầu lòng của Cameron Diaz và nghệ sĩ Benji Madden kể từ khi cặp sao về một nhà vào tháng 1.2015.

Nữ diễn viên đình đám nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ và truyền thông khi lần đầu làm mẹ ở tuổi ngấp nghé 50 ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cameron Diaz sinh năm 1972, cô được biết đến là một diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất tài năng người Mỹ. Mỹ nhân 47 tuổi trở thành ngôi sao đắt giá của màn ảnh Hollywood nhờ xuất hiện trong các tác phẩm nổi tiếng như: The Mask, My best friend’s wedding, There’s something about mary, Knight and day, The Green Hornet… Đặc biệt, Cameron Diaz được nhiều người biết đến với vai “thiên thần” Natalie Cook trong tác phẩm hành động Những thiên thần của Charlie có hai phần phim lần lượt được ra mắt vào năm 2000 và 2003.

Tính đến năm 2018, tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim có Cameron Diaz tham gia đã cán mốc 3 tỉ USD tại Bắc Mỹ và 7 tỉ USD toàn cầu, đưa cô trở thành một trong những mỹ nhân đắt giá nhất màn ảnh Hollywood. Sau bộ phim Annie phát hành năm 2014, ngôi sao U50 tuyên bố tạm biệt sự nghiệp diễn xuất khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Rời xa màn ảnh, Cameron Diaz có nhiều thời gian lo dành cho cuộc sống riêng và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa đồng thời xuất bản cuốn sách thứ hai về sức khỏe.