Cành cọ vàng tiếp theo cho điện ảnh Pháp

Kết quả này giúp Julia Ducournau trở thành nữ đạo diễn thứ hai chạm tay đến tượng vàng cao quý nhất của Liên hoan phim (LHP) Cannes, sau nhà làm phim Jane Campion với tác phẩm The Piano (1993). Titane kể về một nữ sát nhân hàng loạt có cảm hứng bất tận với ô tô. Bên cạnh đó, cả hai phim Pháp Titane và Blue Is the Warmest Colour (Abdellatif Kechiche chỉ đạo - thắng giải Cành cọ vàng năm 2013) đều là những phim có yếu tố đồng tính.

Trên sân khấu LHP nhận giải thưởng, Ducournau bộc bạch rằng bà biết ơn mùa giải vì đã “mở cửa để quái vật bước vào”, hàm ý cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo và khán giả đã chấp nhận những bộ phim gây nhiều tranh cãi, trong đó có tác phẩm của bà. Đạo diễn Spike Lee, Chủ tịch Ban giám khảo, và rất nhiều nhà phê bình phim khác đã tranh luận dữ dội xung quanh bộ phim Titane nhưng riêng bản thân ông thì đề cao phong cách sáng tạo của phim.

Giải thứ hai của hạng mục tranh giải chính năm nay là Grand Prix cùng được trao cho 2 tác phẩm Compartment No 6 của đạo diễn Juho Kuosmanen và A Hero của nhà làm phim Asghar Farhadi. Trước đó, 2 phim này không quá “ồn ào” tại LHP Cannes. Tuy vậy, cây bút kỳ cựu của tờ The Guardian là Peter Bradshaw khen phim A Hero là “phức tạp” và “quyến rũ”.

Ngoài A Hero, điện ảnh châu Á còn đoạt được những giải quan trọng khác tại LHP Cannes lần này. Tuy Drive My Car của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi (chuyển thể từ truyện ngắn của đạo diễn Haruki Murakami) không thắng giải Cành cọ vàng như dự đoán của một số nhà phê bình nhưng phim vẫn mang về tượng vàng cho Hamaguchi với giải Kịch bản xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, tác phẩm Memoria của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul thắng giải Ban giám khảo (Jury Prize) chung với phim Ahed’s Knee của Nadav Lapid. Còn đạo diễn Leos Carax (phim Annette) thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Về giải diễn xuất, Renate Reinsve (phim The Worst Person In The World) nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất còn Caleb Landry Jones (phim Nitram) nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.