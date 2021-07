Những ứng viên nặng ký của giải Cành cọ vàng

Tác phẩm Annette của nhà làm phim Leos Carax, đóng vai trò chiếu mở màn LHP vào ngày 6.7, là một trong những ứng viên nổi bật. Theo Variety, sau khi kết thúc buổi chiếu, khán giả dành đến 5 phút vỗ tay tán thưởng phim. Bên cạnh Annette, phải kể đến bộ phim The French Dispatch của đạo diễn với phong cách làm phim độc, lạ Wes Anderson. Khi chiếu ngày 12.7 vừa qua, phim nhận được tràng pháo tay khen ngợi tận 9 phút. Tác phẩm lấy đề tài báo chí này quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Elisabeth Moss, Adrien Brody…

Phim A Hero của nhà làm phim Iran Asghar Farhadi cũng gây chú ý. Tạp chí Hollywood Reporter trong bài đánh giá A Hero đã nhận xét đây là “phim hay khi làm nổi bật các chủ đề như sự trung thực, danh dự lẫn cái giá của đời tự do”. Những tiếng nói nổi bật khác từ châu Á có thể kể đến Drive My Car (chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami) do Ryusuke Hamaguchi chỉ đạo, đào sâu vào nỗi đau của con người. Một trường hợp đặc biệt khác cũng tranh Cành cọ vàng là phim Memoria của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul, người từng thắng giải Cành cọ vàng năm 2010 nhờ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. Nhưng lần này, Memoria là dự án quy tụ dàn diễn viên bên ngoài Thái Lan, ngôn ngữ phim là tiếng Anh và quay bên ngoài xứ Chùa Vàng.