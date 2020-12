Cao thủ toán không gian vượt qua thử thách Siêu trí tuệ quốc tế

Vượt qua thử thách cực khó với 3 lần thành công, chàng sinh viên quê Hà Nội – Nguyễn Đức Giang khiến Soobin - lần đầu tham gia Siêu trí tuệ Việt Nam trong vai trò giám khảo khách mời gọi là “dị nhân” với năng lực khó lý giải.

Ngay từ đầu, cả chuyên gia của bộ môn này – Hoàng Tuấn lẫn ban giám khảo và Trấn Thành đều khá quan ngại về xác suất thành công của nó vì độ khó của thử thách. Giám khảo Lại Văn Sâm cho rằng: “Nó quá khó. Theo dõi các thí sinh đến với Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 và mùa 2, cho dù nó khó đến đâu thì mình vẫn có độ tin cậy nào đấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong Siêu trí tuệ Việt Nam, tôi cảm thấy lo lắng”.

Đức Giang sẽ sử dụng năng lực không gian để tính toán, suy luận và cho biết có bao nhiêu điểm chấm lộ ra ngoài sau khi hình thành mô hình của tác phẩm Ảnh: V.C

Đức Giang chọn chinh phục tác phẩm Vua sư tử đầu tiên vì cho rằng thiết kế đơn giản - ít nếp gấp hơn. Theo sáng tác gia Hoàng Tuấn: “Mẫu sư tử này có cái hay là rất nhiều nếp thừa mà ở trên thiết kế đồ họa không thể hiện ra, vì vậy bạn phải loại hết những nếp thừa này để tìm được cấu trúc gốc của mẫu gấp”. Việc nhìn hình kết hợp với các động tác tay như đang mô phỏng việc gấp giấy của Đức Giang khiến người xem thấy vô cùng thú vị. Đức Giang đã tận dụng cây bút để đo góc trong quá trình vượt qua thử thách.

Từng khó tin Đức Giang có thể vượt qua được thử thách, nhưng với những gì mình tận mắt chứng kiến, sáng tác gia Hoàng Tuấn nhìn nhận những gì lập trình trong đầu bạn giống như là người ta biên soạn ra chương trình đó và tích hợp vào Đức Giang vậy Ảnh: V.C

Trong khi đó, 2 đề do Tóc Tiên và Lại Văn Sâm chọn khiến Đức Giang gặp nhiều khó khăn.“Các giám khảo đã chọn những con mẫu vật rất có ý đồ. Như con gà, đầu hươu đều có những cấu trúc xếp xô và rất nhiều nếp bao bên ngoài, cộng với nếp gập tạo nên những điểm hở không phải là hình toàn vẹn và nó là những mảnh rời rạc, điều này làm tăng độ khó cho thử thách của mình lên rất nhiều”, Giang nói.

Vậy nhưng, Đức Giang hoàn thành thử thách trước sự kinh ngạc của giám khảo và khán giả tại trường quay. Với sai số cho phép cộng trừ 2, ở tác phẩm Vua sư tử với đáp án mặt trước 5, mặt sau 0 so với đáp án của chương trình là 4 điểm cho mặt trước và mặt sau là 0 đã giúp Đức Giang giành chiến thắng ở đề 1. Với tác phẩm do nhà báo Lại Văn Sâm chọn, Đức Giang cũng xuất sắc vượt qua. Dù chỉ cần đạt 2/3 thì thử thách thành công, nhưng đến tác phẩm do Tóc Tiên chọn, Đức Giang đưa ra đáp án sít sao nhất so với đáp án của chương trình, chinh phục 3/3 đề bài.

Tóc Tiên, Lại Văn Sâm, Soobin dành điểm tuyệt đối cho thử thách về origami siêu khó mà quốc tế chưa chinh phục Ảnh: V.C

Trước kết quả này, sáng tác gia Hoàng Tuấn nhìn nhận: “Trong origami có phần mềm gọi là Oripa để giải những thiết kế đồ cho người biết gấp giấy, và những gì lập trình trong đầu bạn giống như là người ta biên soạn ra chương trình đó và tích hợp vào bạn vậy”. Và Đức Giang trở thành thành viên tiếp theo gia nhập biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2.